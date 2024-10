Simeone e Raspadori ‘blindati’, Alvino: “Nessuna cessione a gennaio. Il Napoli non rafforzerà una diretta concorrente”

Il Napoli chiarisce la propria strategia di mercato, confermando la permanenza di Raspadori e Simeone nonostante continue voci.

Negli ultimi giorni, le speculazioni su un possibile trasferimento di Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone hanno animato il dibattito calcistico. Tuttavia, il Napoli ha deciso: entrambi gli attaccanti rimarranno all’omra del Vesuvio, con il Napoli che non ha nessuna intenzione di cederli a gennaio.

Le voci sul loro futuro sono state alimentate dalla pressione di squadre come Torino e Juventus, che cercano rinforzi offensivi. Nonostante il tempo di gioco limitato per i due attaccanti azzurri, entrambi godono della piena fiducia di Antonio Conte. La dirigenza partenopea ha messo in chiaro che non intende indebolirsi, né tantomeno rafforzare dirette concorrenti.

Carlo Alvino, noto giornalista sportivo, ha confermato la posizione del club: “Il Napoli a gennaio non si indebolisce e non rafforza certamente una diretta concorrente. Simeone e Raspadori sono incedibili e restano in maglia azzurra per il piacere di restarci.” Le sue parole, condivise su X, riflettono la ferma volontà del Napoli di mantenere intatto il proprio organico.

Con una strategia di mercato chiara, il Napoli guarda avanti, pronto a valorizzare il talento dei suoi attaccanti e a perseguire obiettivi ambiziosi nella stagione in corso. Le voci di mercato, quindi, almeno per ora, possono considerarsi ufficialmente archiviate. Raspadori e Simeone continueranno a essere protagonisti all’ombra del Vesuvio, pronti a contribuire al progetto vincente del Napoli.