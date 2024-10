Italia-Israele, Di Lorenzo brilla: “Due gol e la fascia di capitano, una serata indimenticabile”

Il capitano del Napoli Di Lorenzo, autore di una doppietta, torna sulla vittoria dell’Italia contro Israele e sul futuro della stessa.

In una serata memorabile per il calcio italiano, Giovanni Di Lorenzo ha brillato nella sfida contro Israele, contribuendo con una doppietta alla vittoria per 4-1 dell’Italia. Il capitano del Napoli, che ha indossato con orgoglio la fascia di capitano della Nazionale vista la presenza di Gianluigi Donnarumma in panchina, ha condiviso le sue emozioni in un’intervista ai microfoni di ‘Vivo Azzurro’.

“Portare la fascia di capitano della Nazionale è un’emozione indescrivibile. Già era una serata fantastica, ma segnare due gol la rende ancora più speciale. Questa è una serata che porterò con me per tutta la vita”, ha dichiarato Di Lorenzo, visibilmente emozionato.

Un Nuovo Inizio per l’Italia

Nel suo intervento, il terzino ha parlato anche del momento attuale della Nazionale: “Siamo ripartiti alla grande, con un nuovo percorso e un ciclo ricco di giovani talenti che hanno voglia di dimostrare il loro valore. Anche ieri sera abbiamo visto una squadra che ha giocato bene, con compattezza in difesa e qualità in attacco. Ci divertiamo con il pallone e siamo pronti a crescere insieme”.

Di Lorenzo ha sottolineato l’importanza del lavoro di squadra: “Quando c’era da difendersi, lo abbiamo fatto tutti insieme. È questo lo spirito che ci contraddistingue, e con questa mentalità possiamo raggiungere grandi traguardi”.

Concludendo, il capitano ha espresso ottimismo per il futuro della Nazionale: “Siamo sulla strada giusta. Dobbiamo continuare a lavorare e a crescere, ma sono fiducioso nelle qualità di questo gruppo”.