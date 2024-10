Conte ha fatto il miracolo. Alvino: Ecco il segreto della rinascita del Napoli”

Il giornalista sottolinea l’importanza di Conte e la trasformazione della squadra

Notizie calcio Napoli. Carlo Alvino, noto giornalista e volto della tifoseria azzurra, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss durante la trasmissione ‘Radio Goal’ per parlare dell’impatto di Antonio Conte sul Napoli. Secondo Alvino, il lavoro svolto da Conte è stato fondamentale per la rinascita del gruppo azzurro, e i risultati stanno arrivando più rapidamente di quanto ci si aspettasse.

“Il Napoli ha seminato molto bene e si aspettava di raccogliere”, ha dichiarato Alvino. “I tempi del raccolto sono stati più corti rispetto a quanto previsto, soprattutto per la rapidità con cui i nuovi arrivati e i giocatori già presenti si sono adattati. La bravura di Conte è stata quella di entrare subito in sintonia con il gruppo e lavorare nella testa dei calciatori”.

La scelta di Conte e il merito di De Laurentiis

Alvino ha anche evidenziato l’importanza della decisione di Aurelio De Laurentiis di portare Conte a Napoli: “Nessuno ci credeva. De Laurentiis è stato bravissimo a smentire le cassandre che non avrebbero scommesso su questo matrimonio. Inoltre, la società ha fatto bene a fornire a Conte una rosa di qualità, in linea con le esigenze del tecnico”.

Conte e la rinascita dei giocatori

L’aspetto che ha più colpito Alvino è stata la rapidità con cui Conte ha saputo rivitalizzare i giocatori che l’anno precedente avevano deluso: “Conte ha fatto quello che non immaginavo: è entrato immediatamente in sintonia con tutti, nella testa di questi calciatori, rivitalizzando i ragazzi che avevano concluso un campionato fallimentare. Non stiamo parlando degli 8/11 della squadra che vinse lo scudetto, ma degli 8/11 di una squadra che era finita al decimo posto“.

Secondo Alvino, il merito di Conte è stato far tornare competitivi giocatori come Anguissa, Di Lorenzo e Rrahmani, ma anche tanti altri che sembravano ormai lontani dalla loro versione migliore. “Conte è stato davvero bravissimo, e bisogna fargli i complimenti”, ha concluso Alvino, sottolineando il lavoro straordinario del tecnico nel riportare il Napoli al livello che merita.

