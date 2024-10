Lobotka nel mirino di Barca e City: la risposta del Napoli

Lobotka, il Napoli risponde all’assalto dei top club

Notizie calcio Napoli. Stanislav Lobotka è tornato a essere protagonista nel centrocampo del Napoli, con prestazioni di altissimo livello che hanno attirato l’attenzione di alcuni dei più grandi club europei. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il Barcellona e il Manchester City stanno osservando con grande interesse il centrocampista slovacco, e potrebbero fare un tentativo già nelle prossime finestre di mercato.

Il Barcellona di Hans-Dieter Flick sarebbe pronto a tornare alla carica già nel mercato di gennaio, mentre anche Pep Guardiola, alla ricerca di un sostituto dopo la perdita di Rodri, avrebbe inserito Lobotka nella lista dei possibili rinforzi per il Manchester City.

Il Napoli vuole blindare Lobotka

Nonostante il forte interesse dei due top club, il Napoli non ha alcuna intenzione di privarsi di uno dei suoi giocatori più importanti. Antonio Conte considera Lobotka un tassello fondamentale del suo scacchiere, e la società azzurra vuole fare di tutto per trattenerlo. “Lobotka è una pedina imprescindibile per il nostro progetto”, trapela da fonti vicine alla società.

Il Napoli potrebbe valutare un adeguamento dell’ingaggio per convincere il centrocampista a rimanere, rispondendo così alle sirene spagnole e inglesi. Lobotka, infatti, ha un contratto lungo con gli azzurri, ma la società è pronta a fare uno sforzo economico per garantire la sua permanenza e assicurarsi che nessun club riesca a tentarlo.

La sfida del mercato

Con il Barcellona e il Manchester City pronti a farsi avanti, il prossimo mercato sarà sicuramente caldo per il Napoli. Tuttavia, i tifosi possono stare tranquilli, almeno per ora: la volontà del club è quella di blindare Lobotka e continuare a costruire intorno a lui il futuro del centrocampo azzurro. Antonio Conte ha già dimostrato di saper valorizzare al meglio le qualità del giocatore, e la dirigenza è determinata a fare la sua parte.

Per tutte le notizie calcio Napoli, continuate a seguire napolipiu.com.