Adani: “Lobotka e altri dieci, il Barcellona partirebbe da lui”

Il commentatore elogia il centrocampista del Napoli

Notizie calcio Napoli. Lele Adani, ex calciatore e attuale commentatore, ha espresso parole di grande apprezzamento per Stanislav Lobotka durante un intervento a “Viva El Futbol”. Adani ha sottolineato l’importanza del centrocampista slovacco nel panorama calcistico attuale.

“Se proponi Lobotka a tanti direttori sportivi e allenatori, non tutti lo prenderebbero. Ma sai chi lo prende? I migliori nel calcio. Quelli della scuola spagnola, del Barcellona. Loro dicono: ‘Lobotka e poi gli altri dieci’. Chi vuole fare calcio inizia da Lobotka, non è che lo vuole, ma parte proprio da lui”, ha dichiarato Adani.

Parole che evidenziano quanto Lobotka sia fondamentale nel gioco del Napoli e quanto sia apprezzato da chi comprende profondamente il calcio. La sua capacità di gestire il pallone e dettare i tempi della squadra lo rendono un elemento imprescindibile nello scacchiere azzurro.

Il centrocampista sta vivendo una stagione di alto livello, confermandosi come uno dei pilastri della formazione di Antonio Conte. L’apprezzamento di un esperto come Adani non fa che confermare il valore del giocatore e il suo impatto nel campionato italiano.

