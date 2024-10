Lobotka: “Conte ha trasformato il Napoli, siamo affamati di vittorie”

Le parole di Lobotka sul Napoli di Conte e le ambizioni di questa stagione

Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, ha parlato ai media locali durante il ritiro con la Nazionale slovacca, in vista delle partite di Nations League contro Svezia e Azerbaigian. Il giocatore ha elogiato il lavoro di Antonio Conte, sottolineando come il tecnico abbia cambiato radicalmente l’atmosfera nel club.

“Questa stagione può essere speciale, ma siamo solo all’inizio”, ha dichiarato Lobotka. “Rispetto allo scorso anno, quando ci mancava un po’ di fame dopo lo scudetto, quest’anno è diverso. Conte ha portato nuove idee e un’atmosfera diversa. Ci sta spingendo a un livello superiore, sia fisicamente che mentalmente, e finora i risultati sono dalla nostra parte. È così che vogliamo continuare”.

Lobotka ha evidenziato come il Napoli sia ora più affamato di successi, grazie alla leadership di Conte che sta portando la squadra a credere nelle proprie potenzialità. “Il mister può portarci a un livello superiore”, ha concluso il centrocampista, convinto che il Napoli abbia tutte le carte in regola per vivere una stagione speciale.