Vigliotti: “Rinnovo Kvaratskhelia? Il Napoli è pronto a fare uno sforzo immane. Sulla questione Osimhen…”

Il giornalista analizza la situazione di Kvaratskhelia, sottolineando gli sforzi del club e le sfide della gestione De Laurentiis.

Gianluca Vigliotti, noto giornalista esperto delle vicende partenopee, ha analizzato la delicata situazione contrattuale di Khvicha Kvaratskhelia in un’intervista a Radio Goal, trasmessa su Kiss Kiss Napoli.

“Il Napoli sta facendo il massimo sforzo possibile per accontentare Kvara,” ha dichiarato Vigliotti. “Attualmente, il giocatore più pagato della squadra è Lukaku, e il Napoli è disposto a rivedere le cifre del contratto di Kvaratskhelia per avvicinarle a quelle dell’attaccante belga.” Tuttavia, il giornalista ha chiarito che il club partenopeo ha dei limiti economici: “Il Napoli più di questo non può fare. Ora la palla passa a Kvara, che deve decidere se l’adeguamento proposto è soddisfacente.”

Riflettendo sulla gestione della rosa, Vigliotti ha toccato anche la questione Osimhen, evidenziando come molti fossero convinti che il club avesse già un acquirente pronto per il nigeriano. “Nessuno di noi si aspettava che De Laurentiis firmasse un contratto da dieci milioni senza avere garanzie,” ha sottolineato, indicando la complessità delle trattative nel calcio moderno.