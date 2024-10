Ansia Napoli, rinnovo Kvaratskhelia in un vicolo cieco! ADL deluso dall’entourage, ecco cosa si aspettava

La richiesta di 8 milioni a stagione dell’entourage di Kvaratskhelia complica la trattativa: De Laurentiis riflette su una nuova strategia.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. La trattativa per il rinnovo del contratto di Khvicha Kvaratskhelia si trova attualmente in un vicolo cieco, con il Napoli che esprime delusione per la risposta ricevuta dall’entourage del talentuoso attaccante georgiano. Secondo l’edizione odierna de Il Mattino, le discussioni tra il club partenopeo e l’agente di Kvara non hanno portato i risultati sperati.

La situazione attuale

Il Napoli aveva formulato un’offerta di 5,5 milioni di euro a stagione fino al 2028, proposta durante gli Europei, nella speranza che questa venisse rapidamente accettata. Tuttavia, l’entourage del giocatore, guidato da papà Kvara, ha risposto con una controfferta, riportando le trattative a un punto di partenza. La richiesta minima avanzata è di 8 milioni a stagione, cifra che ha sorpreso e deluso Aurelio De Laurentiis. Ecco quanto si legge sul quotidiano:

“Il Napoli attendeva di conoscere la risposta all’offerta fatta in Germania (durante gli europei) per un contratto da 5,5 milioni a stagione fino al 2028. Il club si aspettava che a settembre questa offerta venisse accettata, invece papà e agente del calciatore hanno risposto con una controfferta, di fatto facendo ripartire la trattativa da zero. La richiesta dell’entourage di Kvara è di almeno 8 milioni a stagione”.

Le conseguenze della richiesta

De Laurentiis considera la richiesta di 8 milioni eccessiva e fuori mercato, complicando ulteriormente la situazione. “La decisione ora spetta a De Laurentiis, che dovrà decidere se presentare una nuova offerta o esplorare altre opzioni”, ha aggiunto il quotidiano.

La situazione è delicata e potrebbe influenzare il futuro di Kvaratskhelia al Napoli, con i tifosi che restano in attesa di sviluppi. Nei prossimi giorni sarà fondamentale osservare se il club deciderà di rilanciare o se si apriranno altre strade per il calciatore.

In un momento cruciale della stagione, il Napoli si trova a dover affrontare una situazione complessa, e la volontà di trovare un accordo per il rinnovo di Kvaratskhelia sarà determinante per il futuro del club. Gli occhi sono puntati su De Laurentiis e sulla sua prossima mossa, mentre i sostenitori sperano in una risoluzione positiva.