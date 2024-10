Retroscena Conte: il tecnico inviò una lista con quattro intoccabili

I quattro nomi che Antonio Conte volle trattenere a tutti i costi

Notizie calcio Napoli. L’edizione odierna del Corriere dello Sport svela un interessante retroscena sul mercato estivo del Napoli. Poco dopo il suo arrivo sulla panchina azzurra, Antonio Conte inviò al direttore sportivo Giovanni Manna e al presidente Aurelio De Laurentiis una lista chiara di quattro giocatori da trattenere a tutti i costi. Un vero e proprio poker d’assi su cui costruire la sua versione del Napoli.

Tra i nomi indicati, al primo posto c’era Khvicha Kvaratskhelia, un talento fondamentale per il progetto tecnico del nuovo Napoli. Nonostante qualche malumore e le numerose offerte ricevute in estate, il georgiano era considerato incedibile, simbolo del nuovo corso azzurro.

Accanto a Kvaratskhelia, Conte volle blindare anche il capitano Giovanni Di Lorenzo. Dopo la stagione scorsa, vissuta con lo scudetto sul petto e molte difficoltà, Di Lorenzo aveva bisogno di ritrovare serenità e fiducia, e il tecnico leccese sapeva che la sua leadership sarebbe stata indispensabile per il gruppo.

Lobotka e Anguissa: il cuore del centrocampo azzurro

Conte volle assicurarsi anche la permanenza di Stanislav Lobotka e André-Frank Zambo Anguissa, due pedine chiave nel centrocampo azzurro. Entrambi sono stati protagonisti di un inizio di stagione eccellente, dimostrando di essere perfetti per il progetto del tecnico leccese. La loro capacità di gestire il possesso e di supportare entrambe le fasi di gioco li ha resi imprescindibili per il nuovo Napoli.

Secondo il Corriere dello Sport, questi quattro giocatori erano considerati “intoccabili”, le fondamenta su cui costruire la nuova era partenopea. La fiducia che Conte ha riposto in loro è stata ripagata sul campo, con prestazioni di altissimo livello nelle prime giornate di campionato.

Meret, l’ennesima scommessa vinta da Conte

Ma il lavoro di Conte non si è fermato ai quattro intoccabili. Il tecnico ha voluto puntare anche su Alex Meret, portiere che aveva vissuto stagioni altalenanti. Conte ha creduto in lui e gli ha dato fiducia, trasformando quella che sembrava una scommessa rischiosa in un successo. Meret ha risposto con prestazioni solide, confermandosi come un elemento fondamentale per la retroguardia azzurra.

Grazie alla fiducia e alla visione di Antonio Conte, i quattro intoccabili e Meret sono diventati il cuore pulsante del Napoli. Il tecnico ha saputo rigenerare la squadra, riportando entusiasmo e qualità in campo, e i risultati stanno dando ragione alle sue scelte.

