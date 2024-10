Empoli-Napoli, novità di formazione? Meret da valutare, Conte alle prese col rientro dei nazionali

Il tecnico del Napoli Antonio Conte prepara la trasferta di Empoli puntando a mantenere la vetta della classifica.

Il Napoli si prepara ad affrontare l’Empoli in una sfida non priva di insidie. Il tecnico Antonio Conte ha concesso due giorni di riposo alla squadra, il gruppo si ritroverà martedì per iniziare la preparazione alla trasferta toscana, che si preannuncia ricca di sfide, anche in ottica difensiva.

Dopo un’intensa settimana di allenamenti a Castel Volturno, il tecnico azzurro dovrà fare i conti con il rientro dei nazionali. Tra questi, Di Lorenzo, Buongiorno e Raspadori, impegnati nel match di qualificazione contro Israele. Anche Rrahmani, Lobotka, Kvara, Ngonge e Anguissa torneranno a disposizione, sebbene quest’ultimo necessiti di più tempo per recuperare dalla sua trasferta in Kenya.

Empoli-Napoli: novità di formazione?

Uno dei temi caldi riguarda la linea difensiva. Mathias Olivera, attualmente in campo con l’Uruguay, rientrerà solo dopo la gara di mercoledì notte contro l’Ecuador. Pertanto, si prevede che Leonardo Spinazzola possa partire titolare contro l’Empoli, avendo avuto modo di allenarsi a Castel Volturno sotto la guida di Conte.

Ci chiediamo anche a che punto sia il recupero di Alex Meret. Sebbene il portiere sia in fase di miglioramento, il mister non intende rischiarlo in questo incontro. Al suo posto, è probabile che si affidi nuovamente ad Elia Caprile, che avrà l’opportunità di affrontare la sua ex squadra, dopo essersi messo in mostra nella scorsa stagione.