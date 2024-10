Napoli: il resoconto dei convocati per le Nazionali durante la sosta ed i vari impegni

Di Lorenzo, Raspadori e gli altri azzurri impegnati con le proprie Nazionali tra UEFA Nations League e qualificazioni.

La SSC Napoli ha ufficializzato i nomi dei calciatori azzurri convocati per le rispettive Nazionali durante la sosta del campionato. Questo periodo di pausa offrirà ai giocatori l’opportunità di rappresentare i loro paesi in competizioni internazionali di grande rilievo.

Gli Azzurri in Nazionale

– Italia

Tre e i convocati per la Nazionale maggiore: Alessandro Buongiorno, Giovanni Di Lorenzo e Giacomo Raspadori. Gli azzurri affronteranno il Belgio il 10 ottobre e Israele il 14 ottobre in gare valide per la UEFA Nations League.

– Slovacchia

Stanislav Lobotka scenderà in campo per la Slovacchia in due match: il primo contro la Svezia l’11 ottobre, seguito dall’incontro con l’Azerbaijan il 14 ottobre.

– Belgio

Cyril Ngonge è stato convocato per la Nazionale belga, partecipando al match contro l’Italia il 10 ottobre e successivamente contro la Francia il 14 ottobre.

– Scozia

In casa scozzese, Billy Gilmour e Scott McTominay saranno impegnati in due partite: contro la Croazia il 12 ottobre e contro il Portogallo il 15 ottobre.

– Kosovo

Amir Rrahmani rappresenterà il Kosovo nelle sfide contro la Lituania il 12 ottobre e Cipro il 15 ottobre.

– Georgia

Il talento Khvicha Kvaratskhelia sarà in campo per la Georgia, con partite programmate contro l’Ucraina il 11 ottobre e l’Albania il 14 ottobre.

– Spagna

Rafa Marin affronterà il Kazakistan il 10 ottobre e Malta il 15 ottobre.

– Uruguay

Matias Olivera giocherà per l’Uruguay, con partite contro il Perù l’11 ottobre e l’Ecuador il 15 ottobre.

– Camerun

Infine, Andre-Frank Anguissa sarà in campo per il Camerun, impegnato contro il Kenya l’11 ottobre e di nuovo il 14 ottobre.

La pausa per le Nazionali rappresenta un’importante opportunità per i calciatori del Napoli di mettersi in mostra e contribuire ai successi delle loro rappresentative. I tifosi azzurri seguiranno con interesse gli impegni dei loro beniamini, sperando di vedere brillare i talenti partenopei sui palcoscenici internazionali. Restate sintonizzati per aggiornamenti e approfondimenti!