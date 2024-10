Meret chiede un rinnovo di almeno tre anni, Schira: “Meno pretendenti di Kvara, ma il club deve agire”

L’esperto di calciomercato Nicolò Schira analizza la situazione contrattuale del portiere azzurro Alex Meret durante Marte Sport Live.

In un’intervista rilasciata durante il programma Marte Sport Live su Radio Marte, l’esperto di calciomercato Nicolò Schira ha fatto il punto sulla situazione contrattuale di Alex Meret, portiere del Napoli. Schira ha sottolineato che, a differenza di altri giocatori, come Khvicha Kvaratskhelia, la situazione del numero uno azzurro è meno complessa, grazie alla presenza di meno pretendenti sul mercato.

Meret, attualmente in scadenza di contratto, sta cercando un rinnovo di almeno tre anni. Secondo Schira, questo allungamento del contratto è fondamentale affinché il portiere si senta valorizzato e considerato un punto fermo della squadra. Ecco quanto riferito dallo stesso esperto di mercato:

“Rinnovo Meret? Qui la situazione è meno complicata perché ci sono meno pretendenti reali o potenziali rispetto a Kvara. Il Napoli però dovrà dimostrare di credere in lui e fargli un rinnovo di più anni: almeno 3 sono quelli che si aspetta il portiere azzurro”.

Con il rinnovo in ballo, i tifosi del Napoli sperano che il club possa offrire a Meret il contratto che si merita, garantendo così un futuro solido tra i pali. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il club partenopeo intende puntare su di lui per i prossimi anni o se si orienterà verso altre soluzioni.