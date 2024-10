Franco Causio: “Le grandi della serie A fanno bene a temere il Napoli di Conte”

Franco Causio analizza la lotta scudetto e sottolinea la forza del Napoli guidato da Antonio Conte

La Juventus, la Nazionale, ma soprattutto Lecce. Antonio Conte e Franco Causio hanno molto in comune: due uomini del sud che hanno trionfato al nord. Oggi, Causio osserva con interesse le imprese del Napoli e del suo allenatore, analizzando l’evoluzione di una Serie A che riprende dopo la sosta con qualche punto interrogativo a causa dei numerosi infortuni.

In un’intervista al quotidiano Il Mattino, Franco Causio ha condiviso le sue opinioni sul campionato di Serie A e sul Napoli di Conte.

La lotta scudetto è aperta, ma l’Inter è favorita

Alla domanda se si sia già fatto un’idea sulla possibile lotta scudetto, Causio ha risposto:

“Innanzitutto va detto che è presto, molto presto. Il campionato è iniziato da poco, anche se qualcosa si è già visto”.

Ha poi aggiunto:

“L’Inter mi sembra la squadra più attrezzata, anche dal punto di vista degli uomini e dei ricambi. Ha una rosa profonda e il centrocampo è quello che mi ha impressionato di più tra tutte le pretendenti al titolo”.

Il Napoli come grande rivale dell’Inter

Parlando del Napoli, Causio ha dichiarato:

“Può essere la vera grande rivale dei nerazzurri”.

Il fattore Conte e il vantaggio di non giocare le coppe

Causio attribuisce gran parte del merito all’effetto Conte:

“Antonio è infaticabile e sa gestire il gruppo come pochi altri allenatori. Non dimentichiamo che i tecnici possono fare la differenza fino a un certo punto, poi tocca ai calciatori metterci il loro contributo, altrimenti non ci sono speranze. Ma poi il Napoli ha un grande vantaggio…”

Quale vantaggio?

“Non gioca le coppe. Allenando tutti i giorni i calciatori, il Napoli ha un bel vantaggio, soprattutto se in panchina c’è un allenatore come Conte. Antonio ti entra nel cervello e ti ripete le cose fino alla nausea se la domenica non vede in campo quello che è stato provato in allenamento. Basta vedere l’effetto sul Napoli: ha perso solo all’inizio e poi è stato un rullo compressore”.

Gli uomini chiave: Lukaku e Kvaratskhelia

Sull’uomo che può fare la differenza, Causio ha affermato:

“Lukaku ha già cambiato il Napoli. Gli è bastata la sua presenza per spostare gli equilibri, è uno che si fa sentire. Fa reparto da solo, segna e fa segnare. Ma non dimentichiamoci di Kvara: deve tornare a essere quello del primo anno e sarà devastante”.

La preoccupazione per l’infortunio di Lobotka

Durante la sosta, Lobotka si è infortunato, e Causio esprime preoccupazione:

“E questo può essere un bel problema per Conte perché lo slovacco è quello che ha in mano la situazione”.

Troppi infortuni e calendari affollati

Sul tema dei numerosi infortuni, Causio ha commentato:

“Che si gioca troppo è vero e penso anche che ci siano alcune competizioni davvero ridicole. Ci sono due o tre coppe delle quali si potrebbe fare a meno, ma capisco che attorno girano troppi interessi. Ecco perché devono intervenire le società per tutelare i calciatori”.

La Juventus in fase di costruzione

Riguardo alla Juventus, Causio ha osservato:

“La vedo ancora in una fase embrionale: ogni settimana Thiago Motta cambia la formazione e questo certamente non aiuta per crescere tutti insieme. Al contrario dell’Inter dove vedo che il collettivo è molto forte”.