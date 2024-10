Lobotka KO, il Napoli chiede risarcimento. De Laurentiis furioso con Calzona e la Slovacchia

L’infortunio di Lobotka accende la tensione tra Napoli e Slovacchia: il club partenopeo pronto a chiedere risarcimento alla UEFA

Secondo quanto riportato da Il Mattino, l’infortunio di Stanislav Lobotka potrebbe essere più grave del previsto. Il centrocampista slovacco, pilastro del Napoli, ha subito un problema muscolare durante gli impegni con la sua nazionale, e potrebbe tornare disponibile solo per la partita contro l’Inter il 10 novembre.

Il Napoli non nasconde la propria irritazione per la gestione del giocatore da parte del CT della Slovacchia, Francesco Calzona. Nonostante Lobotka avesse già giocato 13 partite consecutive con il club azzurro, è stato impiegato senza riserve nelle due gare di Nations League.

Il Mattino rivela: “Inutile dire che il Napoli è infuriato”. All’interno della società, non sono mancate le critiche al tecnico slovacco per il mancato turnover. “Il suo è proprio l’infortunio di chi gioca tanto”, sottolinea il quotidiano.

Di fronte a questa situazione, il Napoli è intenzionato a chiedere un risarcimento alla UEFA. Il Mattino annuncia: “Il Napoli, ovviamente, ora chiederà all’Uefa il risarcimento che spetta ai club nel caso in cui i giocatori della squadra nazionale subiscano uno stop a causa di lesioni fisiche causate da un infortunio“. Il risarcimento sarà calcolato in base all’ingaggio del calciatore, che ammonta a circa 90mila euro a settimana.

L’infortunio di Lobotka rappresenta un duro colpo per la squadra di Antonio Conte, che dovrà fare a meno del suo metronomo a centrocampo in un momento cruciale della stagione. Aurelio De Laurentiis è determinato a tutelare gli interessi del club, esprimendo il proprio disappunto per la gestione del giocatore in nazionale.

I tifosi azzurri attendono con ansia aggiornamenti sulle condizioni di Lobotka, sperando in un recupero più rapido del previsto. Nel frattempo, il Napoli si prepara ad affrontare le prossime sfide con l’obiettivo di mantenere alto il livello delle prestazioni nonostante l’assenza del centrocampista slovacco.