Conte ha in mente una mossa contro l’Empoli

Il tecnico azzurro prepara una mossa inaspettata per la sfida di domenica

Antonio Conte sta studiando la formazione ideale per il match contro l’Empoli, in programma domenica 20 ottobre alle ore 12:30 al Castellani. Secondo l’edizione odierna di Repubblica, il tecnico potrebbe optare per una mossa a sorpresa: schierare David Neres titolare sulla fascia sinistra al posto di Khvicha Kvaratskhelia.

Kvaratskhelia affaticato, Neres scalpita

Il georgiano Kvaratskhelia è rientrato stanco dagli impegni con la sua nazionale, mentre Neres è rimasto ad allenarsi a Castel Volturno, mostrando una forma smagliante. Conte potrebbe dunque decidere di dare una chance dal primo minuto al brasiliano, per sfruttare la sua freschezza e mettere in difficoltà la difesa dell’Empoli.

Una scelta strategica per il Napoli

L’eventuale inserimento di Neres dal primo minuto rappresenterebbe una soluzione tattica interessante, permettendo a Kvaratskhelia di recuperare al meglio e aggiungendo imprevedibilità all’attacco azzurro. I tifosi attendono con curiosità le decisioni del mister, pronti a sostenere la squadra in una partita cruciale per il cammino in campionato.