Olivera tranquillizza il Napoli: “Non ho nulla di grave”

Il terzino rassicura tutti dopo l’infortunio con l’Uruguay: possibile riposo contro l’Empoli

Mathias Olivera ha voluto tranquillizzare tifosi e staff medico del Napoli dopo l’infortunio rimediato con la Nazionale uruguaiana. Uscito nei minuti finali del match tra Uruguay ed Ecuador, il terzino sinistro ha inviato un messaggio rassicurante: “Non ho nulla di grave“.

Il messaggio di Olivera dopo l’infortunio

In vista della prossima partita di campionato contro l’Empoli, il tecnico Antonio Conte potrebbe dover rinunciare a Olivera. Il giocatore ha accusato un problema fisico durante gli ultimi minuti della gara con l’Uruguay e rientrerà a Castel Volturno tra oggi e domani per essere valutato dallo staff medico azzurro.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, al suo posto potrebbe scendere in campo dal primo minuto Leonardo Spinazzola. L’esterno italiano, che si è allenato regolarmente durante la pausa nazionali, è pronto a cogliere l’opportunità e a dimostrare il suo valore sulla fascia sinistra.

Staff medico cauto: “Gli infortuni muscolari sono subdoli”

Nonostante le rassicurazioni di Olivera, lo staff medico del Napoli preferisce mantenere la cautela. “Gli infortuni muscolari sono subdoli e vanno valutati con attenzione”, si legge sulle colonne de Il Mattino. Solo dopo gli esami clinici si potrà stabilire l’entità del problema e decidere se il terzino uruguaiano potrà essere disponibile per la sfida al Castellani.

Tifosi in attesa di buone notizie

I tifosi partenopei sperano di vedere Olivera presto in campo, ma comprendono l’importanza di non rischiare ricadute. La possibile assenza del terzino potrebbe rappresentare un’occasione per Spinazzola di guadagnare minuti importanti e contribuire alla causa azzurra.

La partita contro l’Empoli è importante per consolidare la posizione in campionato, e Conte sta valutando tutte le opzioni per presentare la formazione migliore possibile. L’attenzione è massima, e ogni dettaglio potrebbe fare la differenza in un match che si preannuncia combattuto.