Conte vuole rinforzi sugli esterni: possibile scambio tra Napoli e Atalanta

Il Napoli valuta un’operazione di mercato con l’Atalanta per soddisfare le richieste di Antonio Conte sulle corsie laterali

Il Napoli ha iniziato la stagione nel migliore dei modi, guidando la classifica di Serie A dopo le prime sette giornate. Il tecnico Antonio Conte si è detto molto soddisfatto del mercato estivo operato dalla società di Aurelio De Laurentiis, che ha investito ben 150 milioni di euro per portare in azzurro giocatori già pronti e di grande caratura internazionale, nonostante la mancata cessione di Victor Osimhen.

Conte chiede rinforzi sugli esterni

Nonostante il brillante avvio, Conte ritiene che la squadra necessiti di ulteriori ritocchi, in particolare sulle corsie laterali. Il mister salentino considera il Napoli leggermente carente sugli esterni e vorrebbe potenziare queste zone del campo per rendere la squadra ancora più competitiva.

Il direttore sportivo Giovanni Manna sta scandagliando il mercato per accontentare il tecnico già nella prossima finestra di gennaio. Secondo alcune indiscrezioni, si starebbe valutando un possibile scambio con l’Atalanta, club sempre attento ai giovani talenti.

Possibile scambio tra Ruggeri e Folorunsho

Al centro delle trattative potrebbe esserci Matteo Ruggeri, esterno classe 2002 dell’Atalanta, che si è messo in luce nella scorsa stagione sotto la guida di Gian Piero Gasperini. Ruggeri è un giocatore potente e instancabile, capace di coprire tutta la fascia sinistra, caratteristiche che lo rendono particolarmente gradito a Conte.

Per convincere l’Atalanta a cedere il suo gioiello, il Napoli potrebbe inserire nella trattativa Michael Folorunsho, centrocampista che i bergamaschi avevano già cercato durante l’estate. Folorunsho, con le sue doti fisiche e tecniche, potrebbe essere un innesto prezioso per il centrocampo nerazzurro.

Un’idea di mercato che può decollare

Al momento si tratta solo di ipotesi, ma le prossime settimane potrebbero essere decisive per capire se questa operazione di mercato si concretizzerà. Entrambe le società potrebbero trarre vantaggio dallo scambio: il Napoli rinforzerebbe le fasce come desiderato da Conte, mentre l’Atalanta aggiungerebbe qualità e sostanza al proprio centrocampo.

I tifosi azzurri seguono con interesse gli sviluppi, consapevoli che ulteriori rinforzi potrebbero aiutare la squadra a mantenere il primato in campionato e a competere su tutti i fronti. La dirigenza partenopea è al lavoro per regalare a Conte gli strumenti necessari per continuare a sognare in grande.