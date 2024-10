Conte cambia formazione contro l’Empoli. Messaggio ai vecchi senatori

Il tecnico salentino rivoluziona il Napoli per la sfida contro l’Empoli, lanciando un segnale forte alla vecchia guardia.



Il Napoli potrebbe scendere in campo contro l’Empoli con una formazione rivoluzionata. L’infortunio di Stanislav Lobotka ha accelerato il processo di rinnovamento voluto da Antonio Conte, che ha deciso di affidarsi ai nuovi acquisti dell’estate 2024. Secondo quanto riportato da Il Mattino, saranno solo cinque i titolari dello scudetto presenti in campo: Di Lorenzo, Rrahmani, Anguissa, Politano e Kvaratskhelia.

L’infortunio di Lobotka e il disappunto del Napoli

La Nations League ha lasciato in eredità al Napoli uno stop pesante: Lobotka dovrà restare fuori almeno due settimane a causa di una distrazione di primo grado al semitendinoso sinistro. Questo significa che salterà le sfide contro Empoli, Lecce e probabilmente anche il Milan. Come riporta Il Mattino, nel club azzurro c’è rabbia per la gestione del giocatore da parte della Slovacchia:

“Il Napoli è infuriato: perché la Slovacchia ha tenuto in campo il suo regista anche con l’Azerbaigian per tutto il match, nonostante i 90 minuti già giocati con la Svezia, senza risparmiargli neppure qualche istante.”

Gilmour pronto al debutto da titolare

Con l’assenza di Lobotka si apre uno spazio importante per Billy Gilmour. Il giovane talento scozzese, arrivato durante il calciomercato estivo 2024, è pronto a fare il suo debutto da titolare in Serie A. Conte ha grande fiducia in lui e lo considera l’uomo giusto per prendere in mano le redini del centrocampo azzurro in questo momento delicato.

Messaggio ai senatori: le gerarchie possono cambiare

Antonio Conte ha lanciato un chiaro segnale al gruppo squadra. Come riportato da Il Mattino:

Il periodo di rodaggio per gli ultimi arrivati è finito e d’ora in poi le gerarchie potranno dunque essere riscritte di partita in partita, con l’abolizione della distinzione finora abbastanza marcata tra i ‘top undici’ e le seconde linee.

Questo significa che i veterani dovranno dimostrare sul campo di meritare il posto da titolare, poiché la concorrenza interna è più viva che mai. L’investimento di circa 150 milioni di euro fatto da Aurelio De Laurentiis in estate per i nuovi acquisti sarà messo alla prova proprio in queste partite.

Le incognite tra infortuni e adattamenti

Oltre a Lobotka, preoccupano le condizioni di Alex Meret e Mathías Olivera. Il portiere difficilmente recupererà per la partita contro l’Empoli, mentre l’esterno uruguaiano è uscito per un problema muscolare nella gara tra Uruguay ed Ecuador. Olivera ha rassicurato lo staff medico, ma gli esami chiariranno l’entità dell’infortunio. In caso di forfait, Leonardo Spinazzola è pronto a sostituirlo sulla fascia sinistra.

Sfida all’Empoli: esorcizzare i fantasmi del passato

La partita contro l’Empoli rappresenta anche un’occasione per il Napoli di riscattare le delusioni della scorsa stagione. L’Empoli è stata infatti una “bestia nera” per gli azzurri, causando l’esonero di Rudi Garcia e alimentando tensioni tra Luciano Spalletti e De Laurentiis. Ora, con Conte al timone, il Napoli vuole dimostrare di aver voltato pagina.

Conte vs D’Aversa: duello tra vecchi amici

La sfida in panchina tra Conte e Roberto D’Aversa, tecnico dell’Empoli, aggiunge ulteriore interesse al match. Entrambi si conoscono bene e sanno come preparare la partita. Conte dovrà studiare le mosse giuste per avere la meglio su un avversario che ha già dimostrato di poter mettere in difficoltà il Napoli.

Le formazioni del Napoli di Conte in serie A