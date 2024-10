A Castel Volturno rientrati cinque azzurri dagli impegni con le Nazionali. Le ultime su Olivera

Il Napoli si prepara per la sfida contro l’Empoli, mentre il difensore Olivera attende gli esami in seguito all’infortunio rimediato.

Castel Volturno, 17 ottobre 2023 – Oggi, il Napoli ha accolto il rientro di cinque calciatori impegnati con le rispettive Nazionali, in vista della prossima sfida di campionato contro l’Empoli, prevista per domenica alle 12:30. I giocatori che sono tornati ‘arruolabili’ alla squadra sono Anguissa, Gilmour, McTominay, Rafa Marin e Rrahmani, come annunciato dal club partenopeo attraverso il proprio sito ufficiale. Ecco il report:

“Gli azzurri continuano gli allenamenti in vista del prossimo match di campionato contro l’Empoli, domenica alle 12.30 allo stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena. Anguissa, Gilmour, McTominay, Rafa Marin e Rrahmani sono rientrati dagli impegni con le Nazionali”.

Il mister Antonio Conte, che sta ritrovando progressivamente tutti i pezzi del suo puzzle, può finalmente contare su un organico quasi completo.

Tuttavia, non tutto è roseo. Arrivano notizie su Mathias Olivera, il quale ha riportato qualche problema fisico con la Nazionale. A differenza dei suoi compagni, Olivera non è ancora rientrato a Castel Volturno e dovrà sottoporsi a esami strumentali non appena sarà disponibile. Fortunatamente, le prime informazioni sulle sue condizioni non destano particolari preoccupazioni. Si prevede che il difensore salterà la gara contro l’Empoli, ma potrebbe essere pronto per il match successivo contro il Lecce.