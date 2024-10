Ottaiano: “La sosta Nazionali procura sempre danni. Gilmour un signor giocatore, Spinazzola rallentato dai carichi di lavoro di Conte”

L’agente FIFA analizza il momento del Napoli di Conte, evidenziando l’importanza di Gilmour e Spinazzola nella corsa per lo scudetto.

Antonio Ottaiano, agente FIFA, ha condiviso il suo punto di vista sul momento attuale del Napoli in un’intervista a Vikonos Web/Radio TV. Secondo Ottaiano, le pause per le gare delle Nazionali possono avere effetti negativi sui giocatori, un trend che ha notato nel corso degli anni. “Negli ultimi anni, non ricordo un giocatore del Napoli rientrato in buone condizioni dopo le partite con le Nazionali”, ha affermato.

Tuttavia, Ottaiano si mostra ottimista riguardo alla capacità del Napoli di affrontare le sfide future, in particolare per quanto riguarda l’inserimento di Billy Gilmour e Leonardo Spinazzola nel team. “Gilmour e Spinazzola sono due signori giocatori. Non credo che ci saranno grossi contraccolpi per il Napoli”, ha dichiarato l’agente, evidenziando il potenziale di Gilmour, che definisce un giocatore di grande qualità e dinamismo. “Mi piace moltissimo, tiene palla e verticalizza anche più di Lobotka”, ha aggiunto.

Ottaiano ha anche commentato le difficoltà di Spinazzola nel ritrovare la forma pre-infortunio, attribuendo parte della responsabilità ai carichi di lavoro impartiti da Antonio Conte: “Spinazzola? Ero convinto che potesse ritrovare immediatamente la condizione pre-infortunio, poi evidentemente i carichi di lavoro di Conte l’hanno un po’ rallentato. Se gioca come sa, è un signor giocatore. Per chi gioca meno, non essendoci le coppe, le opportunità di essere titolare si riducono, ovviamente ognuno sa quello che deve fare, il gruppo è granitico, mi sembra di rivedere quello dello scudetto: naturalmente tutti ambiscono a giocare”.

Riguardo alla competitività del Napoli, Ottaiano ha espresso la sua convinzione che la squadra sia tra le principali candidate per la vittoria dello scudetto. “Il Napoli lotta per lo scudetto, è tra le principali candidate alla vittoria, lo dicono le gare, l’organizzazione di squadra, il tecnico, la campagna acquisti, l’inversione di tendenza c’è stata. Non sarà una passeggiata ma fare finta di nascondersi è fuori luogo, la forza del Napoli è così evidente, da ogni punto di vista, per cui non c’è nulla che possa mascherarla”.

Infine, Ottaiano ha menzionato Romelu Lukaku, descrivendolo come segue: “Lukaku? Ho letto che è il suo miglior inizio stagione, e non è ancora al top! Immagino quando entrerà in condizione, oltretutto mentalmente è al massimo, ha fiducia in se stesso perché è stato fortemente voluto da Conte”.