Infortunio Olivera, sospiro di sollievo: le ultime dall’Uruguay

Il terzino uruguagio Mathias Olivera è in arrivo in Italia per sottoporsi agli esami strumentali: Conte attende notizie.

Il calciatore uruguagio Mathias Olivera, attualmente sotto i riflettori dopo un infortunio durante la partita con la sua nazionale, è atteso in Italia nelle prossime ore per sottoporsi a esami strumentali. La preoccupazione era alta, ma le prime notizie fanno ben sperare.

Olivera, terzino del Napoli, ha chiesto il cambio durante la sfida tra Uruguay e Ecuador a causa di un fastidio muscolare, alimentando timori tra i tifosi e il suo allenatore, Antonio Conte. Tuttavia, secondo Daniel Martinez, giornalista di ESPN, le informazioni recenti suggeriscono che non ci siano motivi di allerta:

“Olivera? Non sappiamo perfettamente come stia per il fatto che saranno necessari gli esami strumentali. Ha avuto un fastidio muscolare ed è stato lui a chiedere il cambio ieri, ma siamo sereni perché non dovrebbe essere nulla di grave altrimenti Bielsa lo avrebbe tolto prima. In ogni caso, arrivando in Italia nelle prossime ore, sapremo se c’è o meno una lesione”, ha dichiarato Martinez durante un’intervista a Radio Goal su Kiss Kiss Napoli.

L’infortunio di Olivera si aggiunge a quello di Lobotka, creando una situazione di tensione per il club, che si trova a fronteggiare un calendario fitto di impegni tra campionato e Coppa Italia e a dover rinunciare a due figure importanti nello scacchiere azzurro.