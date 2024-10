Sky, Modugno e le ultime su Empoli-Napoli: “Due sorprese nella formazione azzurra”

L’inviato di Sky Sport anticipa due cambi nella formazione del Napoli in vista della sfida contro l’Empoli, con Gilmour possibile sorpresa.

In vista della prossima partita contro l’Empoli, Francesco Modugno di Sky Sport ha fornito aggiornamenti cruciali sullo stato della rosa. Durante il suo intervento da Castel Volturno, Modugno ha rivelato che nella sfida di questa notte tra Uruguay ed Ecuador il difensore Olivera ha lasciato il campo dolorante e sarà atteso solo domani di ritorno a Castel Volturno. Le sue condizioni potrebbero quindi escluderlo dalla formazione titolare.

In questo contesto, Spinazzola emerge come una soluzione probabile. Modugno ha sottolineato che il terzino è rimasto a disposizione durante la sosta con l’allenatore Conte, il che aumenta la sua possibilità di scendere in campo contro l’Empoli. Inoltre, Gilmour potrebbe rappresentare un’altra sorpresa nell’undici titolare. Ecco quanto riferito dall’inviato:

“Olivera è uscito qualche minuto prima dolorante e un po’ acciaccato. E’ atteso a Castel Volturno solo domani e dunque Spinazzola è un’ipotesi ancor più accreditata, ma lo era già a prescindere essendo rimasto durante la sosta con Conte. Lui e Gilmour potrebbero essere le due sorprese in vista dell’Empoli”.