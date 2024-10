Bruno Fernandes siparietto con McTominay: “Hai conquistato Napoli”

I due ex compagni al Manchester United, si scambiano simpatici messaggi sui social

L’amore per il calcio supera i confini e i colori delle maglie, e questa volta a dimostrarlo sono Scott McTominay e Bruno Fernandes, protagonisti di un simpatico siparietto social.

I due, che hanno condiviso anni di battaglie fianco a fianco con la maglia del Manchester United, si sono ritrovati lo scorso 15 ottobre in campo da avversari nella sfida Scozia-Portogallo valida per la Nations League, ma il loro legame resta forte, come dimostrano le parole del portoghese su Instagram.

Bruno Fernandes ha voluto omaggiare il suo vecchio compagno scozzese, pubblicando una storia su Instagram in cui mostrava con orgoglio la maglia del Napoli ricevuta in regalo. Una dedica che non è passata inosservata: «McTominay, il nome che ha conquistato il cuore di Napoli».

Parole sincere che hanno scaldato il cuore dei tifosi azzurri, già innamorati del nuovo arrivato. In poco tempo i social si sono accesi, con una pioggia di commenti da parte dei supporter napoletani che hanno voluto dimostrare tutto il loro affetto per il centrocampista, arrivato a Napoli durante l’ultimo mercato estivo.

McTominay, un impatto immediato al Napoli

L’arrivo di Scott McTominay al Napoli è stato uno dei colpi più intriganti del mercato estivo, e il centrocampista scozzese non ha deluso le aspettative. L’ex Manchester United si è inserito con naturalezza nella nuova realtà partenopea, portando in campo non solo la sua fisicità, ma anche un’energia contagiosa che ha fatto subito breccia nel cuore dei tifosi.

Con due gol e un assist in sole cinque presenze tra Serie A e Coppa Italia, McTominay si è rivelato un vero e proprio motore per il centrocampo di Antonio Conte.

Bruno Fernandes, che ha visto da vicino le qualità di McTominay durante gli anni passati insieme in Inghilterra, non ha esitato a elogiarne l’impatto immediato. «Scott è sempre stato un grande lavoratore, uno che non si arrende mai. Vederlo già così amato a Napoli non mi sorprende per niente», ha detto Bruno in una delle sue storie.

L’affetto tra i due ex Red Devils è evidente, e queste parole non fanno che confermare il rispetto e la stima che esiste tra di loro.