Modugno: “Ho una notizia su Conte e sulla cena con ADL”

Francesco Modugno, giornalista Sky, svela i retroscena della cena tra Conte e De Laurentiis e racconta le richieste del tecnico alla squadra prima della sfida contro l’Empoli.

Francesco Modugno, intervenuto ai microfoni di Radio Marte durante Marte Sport Live, ha fornito dettagli interessanti sul clima in casa Napoli. Dalla cena tra Conte e De Laurentiis al futuro di Meret, fino alle sensazioni prima del match contro l’Empoli, Modugno ha fatto luce su vari aspetti cruciali.

Una cena conviviale tra Conte e De Laurentiis

Modugno ha raccontato di una cena conviviale tra Antonio Conte, il presidente Aurelio De Laurentiis, la signora Jacqueline e il vicepresidente Edoardo De Laurentiis. «La cena è stata conviviale, cordiale, un momento per vedersi senza discussioni particolari in programma. Non si è trattato di un vertice per decisioni importanti, ma piuttosto di un’occasione per rilassarsi e stare insieme. Una cena piena di sorrisi», ha dichiarato Modugno, smentendo qualsiasi retroscena drammatico.

Meret vicino al rinnovo

Parlando di Alex Meret, Modugno ha sottolineato come il rinnovo del portiere sia ormai molto vicino. «A distanza di tempo mi risuonano le parole che al Maradona, in confidenza, mi disse qualche settimana fa il suo agente Pastorello: ‘Sono qui per mettere a posto un po’ di cose’. Era chiaro che si riferisse al rinnovo del portiere, vicino come si diceva». Meret, dunque, potrebbe presto mettere la firma sul prolungamento del contratto con il Napoli, rassicurando i tifosi sulla sua permanenza tra i pali azzurri.

Conte e la richiesta alla squadra: massima concentrazione per l’Empoli

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, è ben consapevole delle difficoltà che la squadra potrebbe incontrare nel prossimo match contro l’Empoli, soprattutto dopo la sosta per le nazionali.

«Conte teme la sfida con l’Empoli. Non a caso nella seduta di ieri c’è stata grandissima intensità, è durata dalle due ore alle due ore e mezza. Conte e il suo staff vogliono evitare che la sosta faccia perdere attenzione ai calciatori che sono tornati in Italia negli ultimi giorni. Ha chiesto a tutti di essere concentrati al 100% sulla prossima partita», ha raccontato Modugno.

Per Conte, il ritorno dalla pausa nazionali è sempre un momento critico: «Un avversario come l’Empoli non va mai sottovalutato, ci sono mille variabili. Ciascuno torna dalle nazionali con i propri umori: chi è più contento, chi meno soddisfatto, chi rientra più distratto, chi ha mangiato diversamente… L’allenatore e lo staff sono molto attenti a ogni aspetto e vogliono il massimo da tutti».

Formazione: Gilmour pronto, Spinazzola in forse

Per quanto riguarda la formazione, Gilmour prenderà il posto dell’infortunato Lobotka al centro del campo, mentre Spinazzola potrebbe essere schierato sulla fascia al posto di Olivera, appena rientrato dalle fatiche internazionali. «Olivera è tornato ieri in città un po’ stanco, ma ha un gran fisico. La stanchezza e l’affaticamento ci sono, inevitabilmente, per chi ha giocato dall’altra parte del mondo ed è rientrato solo ieri sera, ma sta benone», ha spiegato Modugno.

Modugno ha poi parlato della situazione di David Neres, un giocatore di grande talento che sta faticando a trovare spazio. «Conte ha il rammarico di non riuscire a trovare spazio per Neres, come in passato non lo trovava per Gilmour, ma si gioca in undici.

Politano è fondamentale per gli equilibri e Kvara è padrone della fascia a patto di mostrare una certa continuità di prestazione. Chi va a fiammate, a sprazzi, rischia di perdere il posto, perché Neres ha talento, numeri ed è tra i migliori. Oggi, però, Politano, Lukaku e Kvara sono favoriti nel tridente, ma Neres, prima o poi, lo troveremo titolare», ha concluso il giornalista.