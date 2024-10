Arbitri, la sosta cambia tutto: Rocchi ridà fiducia a chi ha deluso

Gli arbitri tornano in campo dopo errori e polemiche: Marinelli escluso, ma altri sono stati subito rilanciati

La sosta per la Nazionale pare essere stato un toccasana insperato per le amarezze e le indignazioni del designatore arbitrale dopo gli obbrobri arbitrali andati in visione nelle prime giornate di campionato.

Redento repentinamente Pairetto dopo lo sconcertante arbitraggio di Monza – Inter, il designatore nazionale ha impiegato, fra Serie A e B, varisti compresi, tutti i campioni che ci hanno allietato nell’ultimo week end calcistico. Manca solo Marinelli a furor di media demonizzato per l’espulsione di Conceicao.

Auguriamoci per il bene del calcio stesso che Marinelli sia stato fermato per il rigore burla concesso alla Juventus o per le mancate espulsioni di Gatti e Thuram.

La “seconda occasione” per tutti

Come per Pairetto va bene anche a Sacchi che dopo le tante polemiche divampate sui social per l’allegra direzione di Udinese – Inter dirige repentinamente Juventus – Lazio, come se nulla fosse successo a Udine.

Ma si sa, la sosta è sosta! La Penna che si era perso il fallo di Kyriakopoulos su Baldanzi in Monza – Roma fa gli straordinari in sala VAR. Rocchi ha utilizzato l’arbitro romano al VAR di Venezia – Atalanta e all’AVAR di Milan – Udinese.

Ma si sa la sosta ha portato consiglio e Aureliano che nella sala VAR di Monza – Roma si era perso l’invedibile fallo su Baldanzi dirige addirittura Cagliari – Torino.

Non manca Fabbri (Cagliari – Parma) che in sala VAR di Napoli – Monza (VI giornata) si era perso, non uno, ma due rigori evidenti in favore del Napoli. E non manca nemmeno Feliciani (IV Uomo in Roma – Inter) e al Napoli, senza giornali e tivvù, è toccato persino essere diretto da Abisso ad Empoli.

Lo stesso Abisso che nella sala VAR di Napoli – Como della settimana precedente si è perso tutto il possibile e l’immaginabile in compagnia di Pezzuto. Il fallaccio di Kempf, la manata di Strefezza e il rigore negato a Kvaratskhelia non sono stati da Abisso e Pezzuto segnalati a Feliciani in campo.

Lo stesso Abisso che in Inter – Torino del giorno dopo s’illumina d’immenso e richiama l’arbitro Marcenaro per rivedere il fallo del giocatore torinista Maripan.

Le polemiche arbitrali continuano

Gli episodi arbitrali continuano a sollevare polemiche, gli errori dei direttori di gara e dei VARisti, spesso non sanzionati, hanno portato molti a chiedersi quanto effettivamente la sosta possa aver migliorato le prestazioni. L

e scelte del designatore Rocchi sembrano, a molti, come un tentativo di minimizzare le conseguenze di errori evidenti, riproponendo gli stessi arbitri senza la giusta pausa di riflessione.

Il Napoli, come sempre, rimane in silenzio mediatico, mentre altri club vengono rappresentati sui giornali e in TV. I tifosi azzurri, tuttavia, non possono fare a meno di notare certe incongruenze e chiedono maggiore attenzione per garantire equità e trasparenza in campo.

Per tutte le notizie calcio Napoli, continuate a seguire napolipiu.com.

©Riproduzione consentita previa citazione della fonte Napolipiu.com