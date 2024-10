Manna punta Angel Gomes: colpo in arrivo già a gennaio

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, è già al lavoro per individuare i rinforzi giusti.

Il Napoli segue Angel Gomes, potrebbe essere la sorpresa di Manna per il mercato invernale. Il Napoli non si ferma mai e si prepara già per la prossima finestra di mercato. Il direttore sportivo Giovanni Manna è al lavoro per individuare il profilo perfetto che possa rinforzare la rosa di Antonio Conte.

Uno dei nomi più interessanti è quello di Angel Gomes, talento del Lille con il contratto in scadenza a giugno 2025. Un giovane che ha tutto per diventare un pezzo fondamentale del Napoli del futuro, capace di alzare ulteriormente il livello tecnico della squadra.

Angel Gomes, rinnovo in bilico: il Napoli pronto a muoversi

Il Lille ha provato a convincere Angel Gomes a rinnovare il contratto, ma finora non c’è stato un accordo. Questo lascia aperta una finestra importante per il Napoli, che potrebbe approfittare della situazione e fare un’offerta già a gennaio. Manna sa bene che, per costruire un Napoli vincente, servono giocatori di qualità come Gomes: giovani, talentuosi, e con il potenziale per fare la differenza sia in Italia che in Europa.

Un profilo versatile: ecco perché Conte vuole Angel Gomes

Angel Gomes è finito nel mirino del Napoli, centrocampista dalle mille risorse: può giocare sia come trequartista che come esterno, e questo lo rende un elemento perfetto per il progetto tattico di Conte. Il tecnico del Napoli apprezza particolarmente la duttilità, la capacità di adattarsi e di dare il massimo in ogni ruolo. Con Gomes in squadra, Conte potrebbe contare su un’arma in più per spaccare le difese avversarie, aggiungendo qualità e creatività alla manovra offensiva.

Il valore di mercato di Gomes si aggira sui 28 milioni di euro, ma il Napoli potrebbe riuscire a chiudere l’affare con circa 15 milioni di euro, cifra che convincerebbe il Lille a cedere subito, evitando il rischio di perderlo a parametro zero nel 2025. Portare Gomes già a gennaio significherebbe dare un segnale forte alla concorrenza: il Napoli vuole restare ai vertici e ha intenzione di fare di tutto per riuscirci.

Angel Gomes: un talento pronto per la Serie A

Antonio Conte cerca sempre giocatori con fame di vittoria e pronti a sacrificarsi per il gruppo, e Angel Gomes sembra avere tutte queste caratteristiche. L’ex talento del Manchester United, attualmente al Lille, ha mostrato qualità importanti, sia tecniche che tattiche, che potrebbero fare la differenza nel calcio italiano. Con la sua esperienza maturata tra la Premier League e la Ligue 1, Gomes è pronto per il grande salto e per diventare un protagonista anche in Serie A.

La sua capacità di creare superiorità numerica, la sua rapidità negli inserimenti e la visione di gioco sono tutte qualità che lo rendono un rinforzo ideale per il centrocampo del Napoli. Un centrocampista che non solo può fare la differenza in fase offensiva, ma che è anche in grado di contribuire alla fase difensiva con il giusto spirito di sacrificio.

Napoli guarda al futuro: costruire oggi per vincere domani

Con l’arrivo di Angel Gomes, il Napoli si garantirebbe un altro tassello importante per puntare in alto. La trattativa è ancora nelle fasi iniziali, ma la volontà del club è chiara: fare un investimento intelligente per costruire un futuro vincente. Giovanni Manna è al lavoro, e i tifosi possono sognare un nuovo colpo in grado di dare ulteriore qualità e freschezza alla rosa di Antonio Conte.

Il mercato di gennaio è sempre difficile, ma il Napoli vuole farsi trovare pronto. Portare Gomes in azzurro sarebbe un segnale forte, dimostrando come la società sia intenzionata a non lasciare nulla al caso e a restare competitiva su tutti i fronti.