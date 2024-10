Mario Rui torna in gruppo: Manna valuta una proposta

Il terzino portoghese si allena di nuovo con i compagni, ma rimane l’incertezza sul prosieguo della sua avventura in azzurro

Mario Rui è tornato a respirare l’aria dello spogliatoio del Napoli, partecipando agli allenamenti insieme ai compagni dopo un periodo di isolamento. Nonostante sia stato escluso dalla lista per la Serie A e non possa scendere in campo nelle partite ufficiali della squadra di Antonio Conte, il terzino sinistro ha ottenuto il diritto di allenarsi con il gruppo.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, la situazione del giocatore resta complessa. Mario Rui ha un contratto con il Napoli fino al 2026, ma appare difficile immaginare che possa proseguire da “separato in casa” per tutta la stagione. Dopo giorni di allenamenti in solitaria, il portoghese è stato reintegrato in squadra, potendo così lavorare insieme al resto dei tesserati.

Il quotidiano campano sottolinea: “A gennaio c’è un’altra finestra di mercato, ma non è escluso che il direttore sportivo Giovanni Manna possa proporgli una risoluzione contrattuale”. Una prospettiva che apre scenari diversi per il futuro di Mario Rui, che nel frattempo si prepara al fianco dei compagni, pur sapendo di non poter contribuire sul campo alle sfide ufficiali.

L’ex giocatore dell’Empoli, club che il Napoli affronterà proprio domenica, vive quindi un momento delicato della sua carriera. I tifosi azzurri si interrogano sul destino del terzino, che negli anni ha dimostrato impegno e professionalità con la maglia partenopea. La speranza è che si possa trovare una soluzione che soddisfi tutte le parti coinvolte.