Del Genio: “Su Neres sta girando una bugia. Lukaku deve fare di più”

Le parole del giornalista su Neres, Lukaku e le scelte di Conte

Paolo Del Genio, intervenuto ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, ha condiviso le sue riflessioni su alcuni temi caldi legati al Napoli. Tra questi, la gestione di Neres e il rendimento di Romelu Lukaku, su cui il giornalista ha fornito un punto di vista interessante.

“Conte potrebbe sorprendere tutti con Neres titolare, ma non credo giocherà al posto di Kvaratskhelia“, ha spiegato Del Genio, sottolineando come il tecnico del Napoli stia gestendo attentamente la situazione del talento georgiano. “Forse Conte ha voluto stimolarlo un po’ in conferenza, ma Kvaratskhelia rimane un giocatore determinante anche se non al 100%.”

Del Genio ha poi aggiunto un dettaglio importante su Neres: “C’è una bugia che sta girando su di lui. Neres non è l’alternativa a Kvaratskhelia, ma a Politano. E se Conte la vede diversamente, avrà le sue ragioni. Politano è un giocatore che fa della velocità e brillantezza le sue qualità migliori, ma non può fare tutto il campionato da titolare senza un’alternanza adeguata.”

Lukaku: Presenza sotto porta da migliorare

Del Genio ha poi toccato il tema di Romelu Lukaku, evidenziando un aspetto che, a suo avviso, potrebbe migliorare. “Mi auguro che il miglioramento arrivi già da domani, mi riferisco a una maggiore presenza in zona gol. Lukaku ha segnato tre reti, ma solo una è arrivata in una situazione aperta, mentre un altro gol è stato contro il Parma, che non aveva un portiere vero. Serve più incisività sotto porta e meno lavoro lontano dalla rete.”