Sebastiano Esposito sfida il suo Napoli: il legame con Conte e gli azzurri

Empoli-Napoli, una sfida speciale per lo stabiese Esposito

Notizie calcio Napoli – Sebastiano Esposito sfida il destino: domenica, nella gara Empoli-Napoli, per l’attaccante sarà un giorno speciale. Cresciuto a Castellammare di Stabia, Esposito ha nel sangue il legame con la città partenopea, e in settimana il suo agente ha aperto le porte a un possibile futuro in azzurro, senza escludere nulla.

Il rapporto tra Esposito e Antonio Conte

Il legame tra Esposito e Antonio Conte è un altro elemento chiave della sua storia. Fu proprio Conte a credere nel talento del giovane attaccante quando militava nell’Inter, inserendolo stabilmente in prima squadra nella stagione 2019/2020. “È un ragazzo sveglio con un avvenire importante davanti“, dichiarò Conte dopo il suo esordio in Serie A.

Elogi e il sogno di tornare al Sud

Esposito non ha mai nascosto l’ammirazione per Conte, definendolo “uno dei migliori allenatori del mondo insieme a Guardiola“. Il giovane attaccante ha spiegato quanto l’ex tecnico dell’Inter abbia influito sulla sua crescita e sulla mentalità vincente che ha acquisito durante il suo percorso.

Possibile futuro al Napoli: le parole dell’agente

Durante un’intervista a Radio CRC, l’agente di Esposito, Mario Giuffredi, ha fatto il punto sulla situazione del suo assistito. “Sebastiano ha grandi potenzialità e, scherzando, mi dice sempre che non capisco nulla di calcio”, ha detto Giuffredi. Sul futuro al Napoli ha aggiunto: “Non mi sbilancio, ma è una possibilità, anche se l’Inter continua a credere in lui.”

Il contratto di Esposito con l’Inter scade nel giugno 2026, ma il prestito all’Empoli potrebbe aprire nuovi scenari già alla fine di questa stagione. L’Empoli ha infatti un diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro, ma il sogno di un ritorno in Campania non sembra essere del tutto irrealizzabile.