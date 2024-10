Caso Mario Rui, Giuffredi rivela: “Questa estate ha esagerato. Non ho condiviso né la sua decisione né il suo atteggiamento”

L’ex agente del calciatore Mario Rui si dice “umanamente a pezzi” per le decisioni estive del difensore, ora pronto a difendersi.

La storia tra Mario Rui e il suo ex agente Mario Giuffredi ha preso una piega inaspettata, culminando in una frattura che potrebbe avere ripercussioni significative per il calciatore portoghese. Giuffredi ha espresso il suo profondo rammarico in un’intervista, rivelando di sentirsi “umanamente a pezzi” per la situazione attuale.

Negli ultimi mesi, le tensioni tra Rui e Giuffredi si sono intensificate, soprattutto dopo che il difensore ha rifiutato numerose proposte di trasferimento dal Napoli. Queste le parole dell’agente di Mario Rui riportate da Il Mattino: “Sono umanamente a pezzi, perché Mario è uno dei miei primi assistiti, uno di quelli a cui sono più legato. Ma questa estate ha esagerato, non ho condiviso né le sue decisione né il suo atteggiamento”.

La Situazione Legale

La situazione è degenerata al punto da sfociare in una battaglia legale. Rui, infatti, ha deciso di far valere le proprie ragioni in tribunale, affrontando la questione con la determinazione e l’agonismo che ha sempre dimostrato sul campo. ”

Attualmente, Mario Rui si sta allenando con il Napoli sotto la guida di Antonio Conte, ma non sarà convocato per le prossime gare di campionato. Una situazione solleva interrogativi sul suo futuro, sia a livello professionale che personale.