Napoli e il Rinnovo di Kvaratskhelia: Attenzione al Patatrac

La distanza tra domanda e offerta preoccupa: il club deve gestire con cautela la trattativa con il procuratore di Kvaratskhelia.

Il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia continua a rappresentare una sfida delicata per il Napoli. Il club partenopeo non ha ancora raggiunto un accordo con il procuratore del talentuoso esterno georgiano, Mamuka Jugeli. L’esperto di calciomercato di Sky Sport, Luca Marchetti, ha lanciato l’allerta durante un’intervista a Radio Marte, sottolineando la necessità di gestire la situazione con cautela.

Attualmente, la distanza tra la richiesta del giocatore e l’offerta del club è di 2 milioni di euro: mentre Aurelio De Laurentiis propone un contratto da 6 milioni di euro a stagione, Kvaratskhelia mira a un compenso di almeno 8 milioni netti. Questa divergenza potrebbe rivelarsi problematica se non affrontata con la giusta diplomazia.

Marchetti ha commentato: “E’ ancora tutto aperto. Kvara in panchina nelle prossime gare? La gestione del gruppo da parte di Conte è molto buona, a lungo andare Neres può insidiare la posizione del georgiano o di Politano perché ha dimostrato di avere qualità straordinarie, ma bisogna avere la pazienza di superare un momento non brillante di Kvaratskhelia, che rimane un giocatore delizioso e può fare la differenza perché ha uno strappo incredibile. C’è sempre la vicenda del rinnovo, che va gestita con tranquillità, sennò anche qui si rischia di fare un patatrac”.

La chiave per il Napoli sarà affrontare la trattativa con serenità. Un approccio inadeguato potrebbe portare a un vero e proprio patatrac, compromettendo non solo il rinnovo ma anche la coesione del gruppo. La dirigenza partenopea si prepara quindi a un confronto imminente con Jugeli, in cui sarà fondamentale trovare un punto d’incontro che soddisfi entrambe le parti.