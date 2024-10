Napoli sul mercato, da Mitoma a Itakura: sotto osservazione quattro talenti ‘asiatici’

Il Napoli si prepara a investire sul mercato per il 2024, puntando su giocatori ‘asiatico’ per rafforzare la squadra e ampliare il suo brand.

NOTIZIE MERCATO NAPOLI. Il Napoli è pronto a fare un’importante mossa sul mercato calcistico, puntando a un calciatore “asiatico” da ingaggiare tra gennaio e giugno 2024. Questa strategia non solo mira a rinforzare la squadra, ma potrebbe anche rappresentare un’opportunità per espandere il merchandising e i diritti televisivi, un passo già intrapreso con successo dal club partenopeo grazie a Kim Min-Jae, il quale ha contribuito in modo decisivo alla conquista dello storico terzo scudetto dopo 33 anni.

Secondo quanto riportato da TMW, il club è intenzionato a portare a Napoli un calciatore di alto profilo, e i nomi sul tavolo sono di tutto rispetto. I dirigenti azzurri stanno seguendo con attenzione i profili di giocatori giapponesi e sudcoreani, puntando su talenti che possano non solo rafforzare la rosa, ma anche attirare l’interesse di nuovi tifosi.

I nomi nel mirino

Kaoru Mitoma (Brighton)

Esterno offensivo giapponese, Mitoma ha dimostrato il suo valore nella Premier League, diventando uno dei giovani più promettenti del calcio internazionale. La sua velocità e tecnica potrebbero aggiungere una nuova dimensione all’attacco partenopeo. Takefusa Kubo (Real Sociedad)

Talento giapponese cresciuto nel Barcellona, Kubo è noto per le sue abilità tecniche e il suo occhio per il gol. La sua acquisizione non sarà semplice, dato il costo elevato e l’interesse di altri club europei. Kang In Lee (Paris Saint Germain)

Questo giovane sudcoreano sta emergendo come una stella nel panorama calcistico europeo. Tuttavia, la sua posizione attuale al PSG rende la sua cessione molto difficile, rendendo questo obiettivo più complicato da perseguire. Ko Itakura (Borussia Mönchengladbach)

Difensore giapponese già seguito dal Napoli in passato, Itakura potrebbe rappresentare una soluzione per rinforzare la linea difensiva, portando con sé esperienza e solidità.

Le sfide del mercato

Nonostante il potenziale di queste trattative, il Napoli dovrà affrontare alcune sfide significative. L’acquisto di un calciatore di alto livello richiederà cessioni importanti, come quella di Victor Osimhen, il cui futuro è al centro di speculazioni. Anche la situazione di Khvicha Kvaratskhelia, un altro giocatore chiave, resta da chiarire.

La dirigenza del Napoli è determinata a scegliere con cura il prossimo acquisto, consapevole che la scelta di un calciatore asiatico non solo arricchirà la rosa, ma avrà anche un impatto significativo sul brand del club.