Kim innamorato di Napoli: “Festa tifosi? Ora ho capito il valore dello Scudetto”

Kim innamorato di Napoli, ha capito il valore dello Scudetto grazie alla Festa dei tifosi in tutte le piazze della città

Kim Min-jae, difensore centrale del Napoli, ha rilasciato un’intervista alla TV coreana Kfatv. Il calciatore ha rimarcato lo scudetto vinto dai partenopei: “Abbiamo raggiunto un traguardo molto sudato. Mi chiedo se riuscirò a rivivere le stesse scene in futuro. Vedendo i tifosi gioire e festeggiare per strada mi sono reso conto per davvero che avevamo vinto. Il nostro duro lavoro è stato ripagato, ne sono felice. Ora festeggiamo tutti insieme”.

Kim Min-Jae rivela un aneddoto sull’affetto dei tifosi del Napoli

Il difensore ha poi proseguito: “Vi racconto un aneddoto sui tifosi. Capita che sul menù ci sia un prezzo, ma loro ci mettono su un segno e ne scrivono un altro più basso per me. Devo ammettere che a volte mi sento un po’ a disagio: a Napoli mi offrono di tutto, ma io vorrei pagare con i soldi miei. Di questo ne sono loro molto grato”.

Kim infine dà la sua lettura del numero 3 sulla maglia celebrativa: “Mio fratello scrisse sulla chat che abbiamo di famiglia che il Napoli dopo 33 anni avrebbe vinto per la terza volta lo scudetto e che io indosso proprio il numero 3! Questa quindi è la maglia della vittoria. Inizialmente pensavo che questo 3 si riferisse al numero che ho di solito dietro la maglia. Ora anche personalmente il numero 3 ha assunto un significato molto profondo”.