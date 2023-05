Bono Vox a Napoli: “Sono allergico alla Juve. Forza Napoli Sempre”

Bono Vox a Napoli, lo storico leader degli U2 mangia da Mimì alla Ferrovia e dice: “Sono allergico solo alla Juventus“.

Bono Vox, il celebre leader degli U2, ha fatto tappa a Napoli il 10 maggio, proprio nel giorno del suo compleanno. La sua visita in città è stata motivata dallo spettacolo “Stories of Surrender” che terrà allo stadio Maradona sabato 13. La presenza del cantante a Napoli non è passata inosservata e le sue tappe hanno suscitato grande curiosità e interesse.

Cosa ha mangiato Bono Vox a Napoli

Una delle tappe che ha destato molta attenzione è stata la sua cena da Mimì alla Ferrovia, un rinomato ristorante della città. La notizia è stata diffusa tramite un post su Instagram, in cui il ristorante ha condiviso una foto di Bono insieme al cantautore. Nel post si legge: “Dopo Sting, un altro mostro sacro della musica internazionale ha fatto tappa da Mimì… Il Re della musica, Bono Vox degli U2, festeggia il suo 63esimo compleanno con la famiglia di Mimí alla ferrovia“. La cena è stata all’insegna delle tipicità locali e dei piatti tradizionali partenopei, tra cui treccione di mozzarella di bufala, ricottina con confettura di pomodoro, peperone ‘mbuttunato, friarielli, scarola con olive e capperi. Il menù è proseguito con spaghetti alle vongole veraci e candele alla genovese, per poi concludere con babà e pastiera napoletana.

In un momento di simpatia, quando gli è stato chiesto se avesse intolleranze o allergie, Bono ha scherzato dicendo: “Sono allergico solo alla Juventus! Forza Napoli Sempre!“. Questa dichiarazione ha fatto gioire i tifosi della squadra partenopea, mentre ha suscitato meno entusiasmo tra i sostenitori della Juventus.

La mail del leader degli U2

Successivamente, Bono ha inviato una e-mail a tutti coloro che andranno a vedere il suo spettacolo al San Paolo. Nel messaggio, ha espresso il desiderio di creare un film che rappresenti questo sogno e ha chiesto l’aiuto del pubblico per rendere questa storia fantastica una realtà. Ha invitato gli spettatori, definiti i “meglio vestiti d’Europa“, a presentarsi eleganti per una serata al teatro dell’opera. Ha specificato che anche una semplice t-shirt nera andrà bene, ma ha incoraggiato coloro che possiedono un cappello a cilindro o un frac a indossarli per l’occasione. Quindi, il dress code richiesto è elegante, con la possibilità di sfoggiare tiara e perle o un raffinato smoking. L’entusiasmo per l’idea di realizzare un film di questo spettacolo è palpabile e i fan non vedono l’ora di assistere a questa esperienza unica.

L’arrivo di Bono Vox a Napoli e le sue tappe nella città partenopea hanno creato grande eccitazione e attirato l’attenzione dei media e dei fan. L’incontro con la tradizione culinaria napoletana e la richiesta di eleganza per lo spettacolo al San Paolo hanno reso l’esperienza ancora più speciale per i fan del cantante e della band.