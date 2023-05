IL ROMA: Cristiano Giuntoli alla Juventus, il ds rinuncia alla buonuscita. In bianconero avrà pieni poteri”

Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è pronto per una nuova avventura alla Juventus, con pieni poteri sulla gestione tecnica. Il professionista è disposto a rinunciare alla buonuscita pur di liberarsi dal contratto con il Napoli.

CALCIO NAPOLI. Il possibile passaggio alla Juventus di Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha sorpreso tutti. La notizia ha creato un certo sconcerto tra i tifosi azzurri, specie per l’indicazione del suo probabile futuro: la Juventus.

Nonostante il contratto con il Napoli che scadrà solo nel 2024, Secondo quanto riporta il giornalista Giovanni Scotto sull’edizione odierna del quotidiano Il Roma, Giuntoli avrebbe deciso di anticipare la chiusura del suo ciclo nella città partenopea, dimostrando un desiderio di cambio e nuovi stimoli professionali.

La Juventus, che aveva manifestato interesse per Giuntoli già in passato, sembra pronta ad accoglierlo con entusiasmo, garantendogli un ampio margine di azione nella gestione tecnica del club. Questa possibilità rappresenta una tentazione irresistibile per il direttore sportivo, che si trova di fronte alla prospettiva di guidare la direzione sportiva di uno dei club più prestigiosi del calcio italiano e internazionale.

John Elkann, presidente della Juventus, ha fatto capire a Giuntoli che avrà carta bianca nella gestione della squadra, con particolare enfasi sulla fine degli acquisti costosi per calciatori “normali” e sulla chiusura dell’era dei calciatori a fine carriera con ingaggi altissimi.

Nonostante la prospettiva di un futuro promettente alla Juventus, Giuntoli deve ancora risolvere la questione del suo contratto con il Napoli. Il presidente Aurelio De Laurentiis, pur deluso dalla decisione del suo collaboratore, non sembra intenzionato a ostacolare il suo percorso professionale.

Giuntoli, da parte sua, ha dimostrato un grande senso di professionalità e rispetto per il club azzurro, proponendo di rinunciare alla sua buonuscita. Un gesto che sembra aver trovato il consenso di De Laurentiis, seppur con un certo disappunto.

Nonostante tutto, l’addio tra Giuntoli e il Napoli non è ancora definitivo. Alcuni rumor suggeriscono che potrebbe esserci spazio per una riflessione da parte del direttore sportivo, soprattutto se la Juventus dovesse subire ulteriori penalizzazioni.

Ma la sensazione generale è che Giuntoli sia ormai destinato a Torino, indipendentemente dalle possibili penalizzazioni. Per un’ufficializzazione, bisognerà attendere la fine della stagione, ma è probabile che entro un mese le strade di Napoli e Giuntoli si separino definitivamente.