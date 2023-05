Michele Plastino: Spalletti rimane e vince la Champions, dubbi su Giuntoli-Juve

Michele Plastino, noto giornalista, ha condiviso le sue previsioni sul futuro di Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli a Radio Marte, sottolineando l’importanza di entrambi nel contesto del Napoli.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il giornalista Michele Plastino nel corso del programma “Forza Napoli Sempre” su Radio Marte, ha condiviso i suoi pensieri sul possibile futuro del tecnico Luciano Spalletti e del direttore sportivo Cristiano Giuntoli.

Ricordando la sua esperienza nel 1987, quando organizzò una festa per celebrare lo scudetto del Napoli, Plastino ha descritto l’evento come la più bella esperienza del suo lavoro. “La prima volta non si scorda mai. Ovviamente anche quest’ultima esperienza è stata meravigliosa“, ha detto.

Riguardo alle voci che circolano su un possibile passaggio di Giuntoli alla Juventus, Plastino ha espresso dubbi: “Non sono così certo che Giuntoli vada via, tantomeno che abbia preso accordi con la Juventus. Al di là delle voci o di quello che hanno detto alcuni colleghi che, per carità, hanno le loro fonti. Comunque io ci credo poco e, a sensazione, dico che Giuntoli non va via“.

Plastino ha poi enfatizzato l’importanza di Spalletti per il Napoli, sia dal punto di vista psicologico che tattico, e ha suggerito che l’allenatore potrebbe essere considerato “indispensabile” per la squadra. “Questo Napoli, però, è molto firmato da Spalletti per fatti psicologici e tattici, per innovazioni e modo di tenere il gruppo. Quindi Spalletti per me è nella categoria indispensabili“, ha detto.

Plastino ha infine sottolineato il ruolo fondamentale del presidente Aurelio De Laurentiis, la cui disponibilità finanziaria consente alla squadra di andare avanti. “È ovvio, poi, che se non c’è un presidente che ti dà i soldi e ti paga gli stipendi non si può andare avanti e in questo senso anche De Laurentiis è indispensabile”, ha concluso.

Nelle sue previsioni finali, Plastino ha espresso la sua fiducia nel futuro del Napoli con Spalletti: “Per quanto mi riguarda Spalletti rinnova, rimane e vince la Champions“.