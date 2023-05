IL MATTINO – Gira una grande bugia su Spalletti: Ecco le vere condizioni poste a De Laurentiis

La verità dietro le voci sulla potenziale partenza di Luciano Spalletti dal Napoli. Il tecnico vuole garanzie sul progetto, non un aumento di stipendio. Leggi tutto sulle condizioni poste a De Laurentiis e sul futuro del club.

I rumors riguardo al futuro di Luciano Spalletti al Napoli continuano a girare senza sosta, ma cosa c’è di vero? Secondo quanto riporta l’edizione odierna del quotidiano Il Mattino, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, il tecnico non è alla ricerca di un aumento di stipendio, ma piuttosto di garanzie sul futuro della rosa.

De Laurentiis è fermamente convinto che il contratto di Spalletti e del direttore sportivo Giuntoli, che durano ancora per un anno, sono vincolanti e non debbano essere discussi, a meno che non ci siano validi motivi. Dopo la festa scudetto, Napoli ora deve fare i conti con alcuni dubbi e interrogativi, nonostante la stagione non sia ancora finita.

“Giuntoli ha espresso la sua gratitudine per l’opportunità che gli è stata data da De Laurentiis nel 2015, ma ha lasciato intendere che potrebbe essere alla ricerca di nuovi stimoli. D’altro canto, Spalletti ha molti stimoli, ma è consapevole che il livello di aspettative è aumentato notevolmente. Non è interessato a un aumento di stipendio – i suoi attuali 2,7 milioni di euro gli bastano – ma chiede garanzie sul progetto.

Spalletti è preoccupato per la possibilità che top player come Osimhen, Kim, Lozano, Zielinski possano lasciare il club quest’estate. Sa che non è possibile sempre rimpiazzare questi calciatori con giovani promesse”.

Per De Laurentiis, questo è un altro maggio con un allenatore insoddisfatto. Nonostante i suoi elogi pubblici per Spalletti, il presidente del Napoli sa che è necessario un incontro per discutere del futuro del club. Tuttavia, non vuole sentirsi obbligato a farlo.

Il patron azzurro è convinto che uno che ama Napoli come il tecnico di Certaldo non potrebbe mai voltare le spalle al progetto o alla città.