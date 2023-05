Certaldo, Culla di Boccaccio e Spalletti: Legame Storico tra Napoli e il Paese Toscano

Scopriamo come Certaldo, paese natale di Boccaccio e Spalletti, sia un luogo emblematico nel legame storico tra Napoli e i napoletani, attraverso la letteratura e il calcio.

CALCIO NAPOLI NOTIZIE. Certaldo, un affascinante paese toscano, è diventato un simbolo del legame storico tra Napoli e i napoletani, grazie ai suoi due figli più celebri: il grande scrittore e poeta medievale Giovanni Boccaccio e l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti. Entrambi hanno lasciato un segno indelebile nella storia e nella cultura partenopea.

Boccaccio, autore del celebre Decamerone, trascorse undici anni della sua vita a Napoli, dal 1328 al 1339, imparando i costumi e la lingua del posto. Fu nella città partenopea che si innamorò di Maria d’Aquino, la Fiammetta letteraria, figlia naturale di Roberto d’Angiò. La Napoli di Boccaccio è splendidamente descritta nella novella “Andreuccio da Perugia“, che racconta le avventure di un giovane ingenuo in cerca di fortuna nella città partenopea.

Da Boccaccio a Spalletti, Certaldo è nel destino di Napoli e dei napoletani

Luciano Spalletti, nato a Certaldo il 7 marzo 1959, è l’allenatore che ha portato il Napoli alla conquista del suo terzo scudetto. Tra i suoi trascorsi, ricordiamo le esperienze alla guida di Empoli, Udinese, Roma, Inter e Zenit. Spalletti è profondamente legato alla sua terra natale, dove torna regolarmente per ritemprarsi nella sua tenuta vitivinicola, lavorando la terra e producendo ottimo vino.

Il sindaco di Certaldo, Giacomo Cucini, ha espresso la gioia e l’orgoglio del paese per il successo di Spalletti e del Napoli: “Siamo davvero felici per questo risultato e non vediamo l’ora di poterlo festeggiare di persona con Luciano, che è profondamente legato alla sua comunità e non perde mai occasione per nominarla e ricordarla“.

Il primo cittadino ha sottolineato l’importanza di questo risultato per il calcio italiano e ha espresso la speranza che possa ispirare tanti giovani appassionati a perseguire i propri sogni con impegno e dedizione.

Certaldo è un luogo che unisce passato e presente di Napoli e dei napoletani, grazie alle straordinarie vicende di Boccaccio e Spalletti. La loro eredità rappresenta un patrimonio culturale di inestimabile valore, un legame indissolubile tra la letteratura, il calcio e la storia di due mondi apparentemente lontani, ma profondamente interconnessi.