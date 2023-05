Juventus su Giuntoli: offerto ricco triennale, De Laurentiis al bivio

La Juventus ha proposto a Cristiano Giuntoli un contratto triennale con un ingaggio raddoppiato. De Laurentiis valuta se trattenere il DS del Napoli o lasciarlo partire.

La Juventus è determinata a portare a Torino il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli. Dopo i recenti incontri tra Giuntoli e il dirigente bianconero Maurizio Scanavino, la società piemontese ha offerto un contratto triennale con un ingaggio quasi raddoppiato rispetto a quanto percepisce attualmente a Napoli. Tuttavia, Giuntoli è sotto contratto con il club azzurro fino al 2024, e l’ultima parola spetterà al presidente Aurelio De Laurentiis.

De Laurentiis è consapevole dell’interesse della Juventus e sta valutando se trattenere il direttore sportivo o concedergli il via libera per trasferirsi a Torino. Giuntoli potrebbe rinunciare alla buonuscita prevista dal suo contratto con il Napoli per facilitare l’operazione, e in tal caso il presidente partenopeo potrebbe accettare di lasciarlo andare in segno di riconoscimento per l’ottima stagione disputata dalla squadra.

Nel frattempo, i dirigenti della Juventus, Francesco Calvo e Maurizio Scanavino, stanno portando avanti i contatti per assicurarsi l’arrivo di Giuntoli e del suo staff. Tra i collaboratori che potrebbero seguire il DS a Torino, si parla di Giuseppe Pompilio, braccio destro di Giuntoli e figura chiave nella stagione del Napoli. Per la gestione della Next Gen, la Juventus avrebbe già avviato contatti con Stefano Stefanelli, attuale responsabile del mercato del Cesena, mentre non è da escludere un ruolo anche per Matteo Scala, ex team manager del Napoli e attualmente nell’organigramma del Genoa.

La trattativa tra Juventus e Giuntoli è in fase avanzata, e sarà decisiva la scelta di De Laurentiis riguardo al futuro del direttore sportivo del Napoli.