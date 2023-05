Clamoroso Repubblica: Giuntoli lascia il Napoli! De Laurentiis ha già scelto il suo sostituto

Repubblica, notizia dell’ultima ora: Giuntoli lascia il Napoli. Il presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis avrebbe già scelto il sostituto.

GIUNTOLI NAPOLI – Nelle ultime notizie riportate da Repubblica, sembra che Cristiano Giuntoli ritenga concluso il suo ciclo al Napoli, con il presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis che avrebbe già scelto il suo sostituto. Il club partenopeo, recentemente proclamatosi Campione d’Italia, potrebbe dire addio al suo direttore sportivo, all’opera nel club azzurro dall’estate del 2015.

GIUNTOLI VIA DAL NAPOLI: DE LAURENTIIS HA SCELTO IL SOSTITUTO

La notizia dell’ultima ora è stata lanciata dall’edizione online de La Repubblica, che sottolinea l’accordo raggiunto tra il presidente e il dirigente in procinto di lasciare: “Giuntoli pronto all’addio con il via libera di De Laurentiis, in arrivo Accardi”. Questa la notizia diffusa sulla versione web del noto quotidiano.

“L’attuale direttore sportivo – si legge nell’articolo – ritiene di aver completato il suo percorso, soprattutto dopo la conquista dello Scudetto, un fattore che lo ha spinto a voltare pagina”. Secondo quanto riportato dal quotidiano, Giuntoli avrebbe chiesto ad Aurelio De Laurentiis di essere liberato con un anno di anticipo rispetto alla scadenza naturale del contratto, fissata per giugno 2024, e avrebbe ottenuto l’approvazione del presidente. Secondo quanto riportato su Repubblica.it, il possibile sostituto potrebbe provenire dall’Empoli e si tratterebbe di Pietro Accardi, il quale potrebbe favorire anche la conferma di Spalletti sulla panchina del Napoli.

CRITIANO GIUNTOLI A NAPOLI: L’OPERATO DEL DS CON LA DOTE DI SCOVARE GIOIELLI NASCOSTI

Cristiano Giuntoli è diventato direttore sportivo del Napoli nell’estate del 2015 e da allora ha lavorato instancabilmente per migliorare la squadra partenopea. Il suo approccio al mercato dei trasferimenti si basa su una combinazione di analisi dettagliate, conoscenza del calcio italiano ed europeo e una buona rete di contatti. Questo gli ha permesso di identificare gioielli nascosti, talenti emergenti e giocatori di esperienza, che si sono rivelati delle vere risorse per il Napoli.

Una delle prime mosse importanti di Giuntoli come direttore sportivo è stata l’acquisto di Piotr Zielinski dall’Udinese nel 2016. Zielinski è diventato un fulcro del centrocampo del Napoli, dimostrandosi un giocatore versatile, abile nel fornire assist e capace di segnare gol importanti. L’acquisto di Zielinski è stato un esempio della capacità di Giuntoli di individuare giovani talenti con un grande potenziale di sviluppo.

Allo stesso tempo, Giuntoli non ha esitato a investire in giocatori di grande esperienza per rinforzare la squadra. L’arrivo di giocatori come Dries Mertens, José Callejón e Allan si è rivelato fondamentale per il successo del Napoli negli ultimi anni. Questi giocatori hanno portato con sé una combinazione di talento, mentalità vincente e esperienza che ha contribuito a sollevare il club a un livello superiore.

Una delle qualità distintive di Giuntoli è la sua abilità nel cogliere opportunità di mercato. Ha dimostrato una grande capacità di individuare giocatori in grado di adattarsi allo stile di gioco del Napoli e di dare un contributo significativo alla squadra. Un esempio eclatante è stato l’acquisto di Fabián Ruiz dal Real Betis nel 2018 mentre da circa tre anni a questa parte non possiamo non menzionare l’acquisto di ‘gioielli’ come Victor Osimhen dal Lille, Khvicha Kvaratskhelia dalla Dinamo Batumi oppure Kim Min-jae dal Fenerbahce.