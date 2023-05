Spalletti al Napoli, incontro imminente: cosa chiede l’allenatore per restare

Luciano Spalletti ed Aurelio De Laurentiis parleranno del futuro del tecnico al Napoli, incontro decisivo già questa settimana.

La lunga festa dello stadio Diego Armando Maradona resta nel cuore. Ma dopo il grande abbraccio è necessario sedersi ad un tavolo e discutere del futuro. Perché il Napoli ha una grande occasione: lavorare in anticipo per la prossima stagione, sapendo già di aver un ottimo bottino di entrate, grazie alla Champions League e lo scudetto. Non è assolutamente poco e questo vantaggio non deve essere dissipato.

Napoli, l’incontro De Laurentiis-Spalletti

Una delle prime questioni da risolvere è quella legata a Luciano Spalletti. Il tecnico, durante la festa, ha detto di restare a Napoli. Ma secondo Repubblica ci sono ancora problematiche da risolvere.

“La Pec appena ricevuta non basta a Spalletti per sentirsi legato al Napoli per un altro anno, anche se questo prevede il contratto firmato tra le parti nell’estate del 2021 alla Filmauro. Lo scudetto è — secondo l’allenatore — un motivo per sedersi intorno al tavolo con De Laurentiis. Il tecnico vuole garanzie da parte della società sulla conferma sul mercato dei suoi big, oltre che adeguamento dell’ingaggio. Quasi tutto sarà più chiaro dopo l’incontro previsto già nel corso di questa settimana” scrive Repubblica.

Il quotidiano parla di disgelo tra De Laurentiis e Spalletti, il tutto grazie alla festa scudetto. C’è la possibilità di aprire un ciclo ed i due ne vogliono parlare, ma a mente fredda, non subito dopo la grande di gioia. L’allenatore chiede garanzie tecniche ed un ritocco dell’ingaggio. Richieste che verranno messe sul banco delle trattative, fatte tra due uomini maturi che, se vogliono, sapranno trovare la quadra.