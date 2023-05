Meret, gesto meraviglioso per Lozano: Resterà nella storia del Napoli

Alex Meret e Daniele Baldini aiutano l’infortunato Hirving Lozano a festeggiare lo Scudetto con i compagni, dimostrando l’unità e la coesione del Napoli campione d’Italia.

Meret e Baldini, gesto commovente per Lozano: simbolo dell’unità del Napoli campione

Hirving Lozano ha lasciato il campo molto dolorante dopo uno scontro di gioco con un difensore della Fiorentina. Il talento del Napoli ha dato forfait a causa di un problema al ginocchio sinistro, tanto da non riuscire più a poggiare il piede per terra. A fine partita, quando è esplosa la gioia del ‘Maradona‘, il numero undici non ce la faceva a raggiungere i compagni per festeggiare.

Daniele Baldini, collaboratore tecnico di Luciano Spalletti, con un gesto di grande sensibilità, ha prontamente sollevato Lozano, portandolo in trionfo sulle spalle.

Dopo diversi minuti, è arrivato Alex Meret a “soccorrerlo” e dargli il cambio. Il portiere del Napoli ha fatto fare al messicano il giro di campo con il resto della squadra, prima che i medici gli procurassero delle stampelle.

Le belle immagini di questa sera resteranno nella storia del Napoli, come la generosità di Meret e Baldini, che rimarranno marchiate a fuoco, ad imperituro ricordo della coesione del gruppo creato da Luciano Spalletti.

Questo gesto simbolico sottolinea l’importanza dell’unità e della coesione all’interno di una squadra vincente come il Napoli, uniti nel bene e nel male.