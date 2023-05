Spalletti: “Napoli, città dei miracoli, grazie per questa storia fantastica. Vi voglio bene assai”.

Luciano Spalletti ringrazia caldamente i tifosi, i calciatori e la società del Napoli per la vittoria dello Scudetto, definendo la città ‘dei miracoli’.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Spalletti: “Napoli è la città dei miracoli, siete riusciti a far vincere uno Scudetto anche a me. Grazie per questa storia fantastica”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha voluto ringraziare i tifosi, i calciatori e la società per la vittoria dello Scudetto durante la Festa Scudetto allo stadio Diego Armando Maradona.

“E’ proprio vero che Napoli è la città dei miracoli, perché se siete riusciti a far vincere un campionato anche a me allora ci può stare di tutto“, ha affermato Spalletti con commozione e grande entusiasmo. L’allenatore ha sottolineato l’importanza del sostegno ricevuto da tutti i protagonisti di questa fantastica stagione.

“Se esistesse un modo per trasformare la felicità e l’amore che c’è qui stasera, allora potremmo illuminare tutti gli stadi della Serie A“, ha continuato l’allenatore azzurro, sottolineando l’energia e l’entusiasmo che hanno caratterizzato la festa scudetto.

Infine, Spalletti ha voluto ringraziare i tifosi, i calciatori e la società per aver reso possibile questa incredibile impresa: “Grazie Napoli e grazie tifosi, siete stati tutti protagonisti di una fantastica storia, vi voglio bene assai“.

Con queste parole, Luciano Spalletti celebra l’importanza della città di Napoli e del suo popolo, che hanno contribuito alla storica vittoria dello Scudetto per il club azzurro. Un momento indimenticabile che resterà impresso nella memoria di tutti.