Napoli lancia la “Face Game”, maglia speciale celebrativa: Info e prezzo

In occasione della festa Scudetto allo stadio Diego Armando Maradona, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha presentato una nuova maglia speciale chiamata “SSC Napoli Maglia Gara Face Game“. Non verrà indossata durante le partite ufficiali, ma sarà disponibile per l’acquisto da parte dei tifosi. Il prezzo di vendita al pubblico sarà di 150 euro.

Questa maglia unica sarà personalizzata per ogni calciatore e includerà quattro rappresentazioni stilizzate del volto del giocatore in questione. Le caratteristiche della maglia EA7/SSC Napoli Face Game comprendono una stampa in sublimatico su materiale tecnico traspirante, impreziosita da un design all over personalizzato Napoli, e una tecnica di stampa a caldo.

La costruzione della manica raglan avviene su materiale armaturato stretch, anch’esso con stampa digitale di righe in degradè. Inoltre, la maglia presenta l’autografo stampato e la personalizzazione del calciatore preferito. Il prodotto sarà incluso in un prestigioso box e avrà una composizione del 97% poliestere e 3% elastan.

Questa iniziativa offre ai tifosi del Napoli un modo speciale per celebrare il successo della loro squadra e sostenere i propri campioni preferiti, collezionando un pezzo unico di memorabilia.