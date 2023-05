Napoli-Fiorentina: festa scudetto, Starace protagonista. Ecco come

Napoli-Fiorentina, le ultime notizie sulla festa scudetto allo stadio Diego Armando Maradona. Tommaso Starace pronto a ballare.

Ci sarà da emozionarsi allo stadio oggi. L’impianto di Fuorigrotta è di nuovo pieno in ogni ordine di posto, nessuno voleva mancare alla prima festa tra le mura amiche. In occasione di Napoli-Fiorentina sono già previsti spettacoli e musica prima e dopo la partita. Il programma non è ancora stato svelato ma saranno tante le sorprese.

Scudetto Napoli: la festa per Napoli-Fiorentina

Corriere dello Sport rivela alcuni particolari dei festeggiamenti allo stadio Diego Armando Maradona. Un programma ricco per omaggiare lo scudetto del Napoli dopo la sfida con la Fiorentina.

Ecco quanto scrive il quotidiano sportivo: “Nel Maradona non ci sarà posto, se non per le lacrime. Ma parecchio rimane eguale nel cartellone di una domenica celebrativa, che dovrebbe essere arricchita da uno spazio canoro riservato a Clementino e ad LDA, il figlio di Gigi D’Alessio, con un repertorio di canzoni esclusivamente napoletane, perché il patrimonio è notevole e non conosce la ruggine, come l’oro.

Sarà una felicità però ufficialmente contenuta in quel perimetro, il Maradona , il set d’un film che De Laurentiis sta realizzando sin dalla prima giornata di questo campionato, una tentazione scatenata nel trimestre di sofferenza del Covid, guardando The Last Dance, la serie dalla quale fu rapito. E si ballerà, così dicono, e lo farà Tommaso Starace, il magazziniere, che tenterà di convincere anche AdL a concedersi un passo di danza“.