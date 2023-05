Napoli-Fiorentina, il programma della festa scudetto: De Laurentiis ha organizzato una serata indimenticabile

Scopri il programma della festa scudetto tra Napoli e Fiorentina al Maradona, con ospiti speciali, giochi di luce e intrattenimento per una serata indimenticabile.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il Maradona si prepara a festeggiare lo Scudetto domani, 7 maggio 2023, in occasione della partita tra Napoli e Fiorentina alle ore 18. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha organizzato un grande spettacolo post-partita per celebrare il trionfo della squadra, coinvolgendo tra gli altri il regista Paolo Sorrentino, autore de “La Grande Bellezza” e tifoso azzurro.

Napoli-Fiorentina, ecco il programma della festa scudetto

In campo, la Fiorentina darà battaglia, ma l’attenzione sarà focalizzata sui festeggiamenti che seguiranno il triplice fischio finale.

De Laurentiis ha pianificato un evento con ospiti speciali, giochi di luce, discorsi e immagini proiettate sui maxi-schermi dello stadio. I calciatori e l’allenatore Luciano Spalletti parteciperanno alla festa, che sarà un ringraziamento collettivo ai protagonisti dello scudetto.

Oltre a Sorrentino, sono attesi altri artisti, cantanti e personalità del mondo dello spettacolo, per rendere la serata indimenticabile per i tifosi. Inoltre, Diego Simeone, padre dell’attaccante azzurro Giovanni, è arrivato in città per abbracciare il neo campione d’Italia. Il match tra Napoli e Fiorentina sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Dazn, con collegamento a partire dalle 17.30.

Intanto, a Napoli si continua a festeggiare il terzo scudetto, atteso da 33 anni. I tifosi si sono riuniti all’aeroporto di Grazzanise per accogliere i calciatori di ritorno da Udine, nonostante non potessero entrare nell’area militare. La squadra si è poi diretta a Castel Volturno, dove tanti tifosi attendevano per salutare i campioni.

Per garantire la sicurezza durante la giornata di festeggiamenti, saranno impiegati 250 agenti della polizia locale nei vari presidi e a Fuorigrotta.

𝗡𝗲𝘀𝘀𝘂𝗻 𝘃𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗽𝗲𝗿 𝗶𝗹 𝗯𝗹𝗼𝗰𝗰𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝘁𝗿𝗮𝗳𝗳𝗶𝗰𝗼 𝗶𝗻 𝗰𝗶𝘁𝘁𝗮̀ 𝗶𝗻 𝗼𝗰𝗰𝗮𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗡𝗮𝗽𝗼𝗹𝗶-𝗙𝗶𝗼𝗿𝗲𝗻𝘁𝗶𝗻𝗮

Non si ripeteranno in occasione di Napoli-Fiorentina in programma domenica 7 maggio allo Stadio Maradona i varchi per il blocco del traffico in città. La decisione è emersa a conclusione della riunione tecnica che si è tenuta questa mattina.

Il Maradona sarà il cuore pulsante di una serata ricca di emozioni, pronta a celebrare il trionfo azzurro e la gioia di una città intera.