De Laurentiis conferma Spalletti, il tecnico fa una richiesta chiara

Aurelio De Laurentiis conferma Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli, ma l’allenatore chiede garanzie sui rinforzi per la rosa.

La festa, quella ufficiale, a Napoli è appena cominciata, ma è già ora di guardare con concretezza al futuro. Quando si raggiungono gli obiettivi in anticipo, si ha la possibilità di programmare in anticipo la stagione futura, è inevitabile. Così in casa azzurra già da questi giorni si guarda al domani, a chi dovrà gestire il Napoli dal punto di vista tecnico, a quali giocatori dovranno scendere in campo, ma anche chi ci sarà tra i dirigenti.

Spalletti chiede garanzie a De Laurentiis

Al momento ci sono molti nodi da sciogliere. Si parla di un interesse concreto del Manchester United per Kim. C’è la Juve che spinge per avere Giuntoli, ma c’è anche Spalletti che chiede garanzie sulla rosa partenopea della prossima stagione.

De Laurentiis ha confermato il suo allenatore, lo ha fatto ufficialmente e praticamente, attivando la clausola che lega il tecnico al Napoli sulla panchina azzurra anche per la stagione 2023/24. Ma ovviamente De Laurentiis per tenere Spalletti a Napoli deve anche dargli qualcosa di concreto, come una rosa che possa garantire alti standard.

Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport: “Come dire, fino a giugno non se ne parla. Ma poi si sa come vanno queste cose, magari De Laurentiis alza il telefono, oppure si danno appuntamento per vedersi lontano da occhi indiscreti, per parlarsi con franchezza. Spalletti vorrà sapere se questa rosa sarà confermata e come verrà rafforzata. Non è che ripetersi sia semplice“.