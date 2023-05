CorSport – Kim al Manchester United: si può chiudere subito!

Il Manchester United vuole Kim, difensore del Napoli che ha una clausola rescissoria nel suo contratto che lo lega alla SSCN.

Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, l’interesse del club inglese è concreto. Il Manchester United guarda in casa Napoli da tempo per rinforzare la rosa di ten Hag. Victor Osimhen è uno degli osservati speciali, ma in queste settimane pare sia esploso l’interesse per il difensore sud coreano Kim min-Jae. Così il Napoli andrebbe subito a perdere una delle colonne della squadra dello scudetto.

Calciomercato Napoli: Manchester United su Kim

Ecco quanto scrive il Corriere dello Sport che lancia in esclusiva la notizia: “Business is business, se il Manchester United bussa con i piedi e in mano ha un vassoio con dentro circa 60 milioni di euro per Kim, l’unica risposta possibile, in presenza di una clausola che dal primo al quindici luglio consente al calciatore di liberarsi, è parliamone. Hanno cominciato, avrebbero già finito, non siamo al carteggio ma si potrebbe fare in fretta. Lo United aspetta di sapere il reale ammontare della cifra da versare per avere Kim, calcolo che va affrontato attraverso parametri che spostano di qualche milione il versamento“.

Il Manchester United per Kim è pronto a fare sul serio, con il Napoli che dovrebbe trovare subito un sostituto. Aurelio De Laurentiis ha sempre detto di non voler cedere i pezzi migliori, ma in questo caso c’è una clausola rescissoria a rendere più semplice il trasferimento di Kim in Premier League.