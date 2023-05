Osimhen, è giusto che il gol scudetto lo abbia segnato tu!

Victor Osimhen ha segnato il gol scudetto del Napoli, la rete è arrivata contro l’Udinese alla Dacia Arena di Udine.

È il minuto 52 di Udinese-Napoli quando Victor Osimhen, il bomber venuto dalla Nigeria per trascinare il Napoli, mette a segno una rete storica, quella che vale il terzo titolo tricolore della SSCN. Chiaramente non è l’unico per Victor da Lagos fino ad ora ne ha segnate 27 in stagione, caricandosi sulle spalle la squadra partenopea, in campionato e Champions League.

Nella squadra ci sono tanti leader: Kim, Lobotka, Anguissa e Juan Jesus, ad esempio. Ma se dobbiamo individuare un trascinatore, beh quello è senza dubbio alcuno Osimhen.

Osimhen il gol che vale il terzo scudetto del Napoli

La squadra partenopea aveva sognato la vittoria del titolo in casa, contro la Salernitana. Ci speravano tutti. Ma in quella circostanza la rete che poteva valere il titolo era stata segnata da Olivera, altro protagonista della cavalcata partenopea. Poi la rete di Dia ha infranto le speranze scudetto degli azzurri, ma ha solo rimandato l’appuntamento di qualche giorno.

Ed allora a segnare il gol scudetto del Napoli ci ha pensato Osimhen e chi se non lui? La firma da implacabile bomber è stata messa con un piattone indirizzato al lato della porta difesa da Silvestri. Un tiro che è partito dopo un cross al centro di Anguissa, il tiro di Kvaratskhelia respinto dal portiere avversario a difendere il vantaggio dell’Udinese.

Sembrava un’anatema, un Napoli stanco con poche idee, un muro invalicabile quello dell’Udinese. Ma ad abbatterlo ci ha pensato il panzer Osimhen con un tiro che si è portato dentro una storia, la gioia, i pianti, la felicità di un popolo intero e che ha fatto scoppiare la festa azzurra.