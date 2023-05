Napoli, lo scudetto in canta il mondo: i giornali esteri esaltano gli azzurri

I quotidiano stranieri incantati dal terzo scudetto del Napoli, dalla squadra di Luciano Spalletti e dalla festa dei tifosi.

È un tripudio cosmico quello del Napoli che vince il titolo tricolore trentatré anni dopo il secondo scudetto portato in dote da Diego Armando Maradona.

Giornali esteri: le prime pagine dei quotidiani stranieri

Il prestigiosissimo Equipe dedica un taglio in prima pagina al Napoli campione d’Italia, ma all’interno si trova una foltissima rassegna sulla vittoria del titolo della squadra di Luciano Spalletti.

Ma il Napoli viene esaltato anche in Argentina, la patria di Diego Armando Maradona, dai quotidiano Olè e El Clarin. In prima pagina la squadra azzurro trova spazio anche in Portogallo su A Bola.

In Spagna si Marca, che As e Mundo Deportivo dedicano spazio in prima alla vittoria dello scudetto del Napoli.

in Inghilterra Guardia scrive: “Non devi mollare“, mentre BBC negli USa titola: “33 anni di attesa“, mentre El Pais in Uruguay scrive: “Vittoria clamorosa e meritata. La città partenopea impazzisce con il terzo scudetto della sua storia, vittoria clamorosa e meritata, a cinque giornate dalla fine del campionato”.